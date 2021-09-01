Кабмін змінив порядок розрахунку середньої зарплати

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, зараз передбачений механізм врахування премій та інших виплат, які виплачуються за два місяця або більш тривалий період, при обчисленні середньої заробітної плати.

Разом з тим, поступають чисельні звернення представників середнього і великого бізнесу, які мають велику кількість найманих працівників (кількість працівників може сягати десятків тисяч) щодо невиправдано обтяжуючого адміністрування обрахунку.

Уряд вирішив, що суми нарахованої заробітної плати, крім премій та інших заохочувальних виплат, враховуються у тому місяці, за який вони нараховані, та у розмірах, в яких вони нараховані, без виключення сум відрахування на податки.

Згідно з документом, премії за підсумками роботи за певний період враховуються в заробіток періоду, який відповідає кількості місяців, за які вони нараховані, починаючи з місяця, в якому вони нараховані.