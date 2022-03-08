Кабмін змінив порядок нарахування пільг та субсидій

Кабінет міністрів України змінив порядок нарахування пільг та субсидій. Тепер всі виплати буде здійснювати Міністерство соціальної політики черед "Ощадбанк".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Зазначається, що якщо місцеві органи соціального захисту не зможуть виконувати свої функції, то всі виплати буде здійснювати безпосередньо Міністерство соціальної політики. Пільги та субсидії буде нараховувати "Ощадбанк", навіть якщо в отримувачів відкриті рахунки в інших банках.

Нагадаємо, уряд продовжив виплату соціальної допомоги протягом часу дії воєнного стану. Звертатись за їх перепризначенням або підтвердженням права на отримання не потрібно.

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