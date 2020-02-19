Уряд змінив порядок держреєстрації підзаконних актів

Фото: засідання уряду (РБК-Україна)

Зміни повинні пришвидшити держреєстрацію нормативних актів, але не містять принципових новацій

Кабінет міністрів України вніс зміни до постанов, які регулюють порядок державної реєстрації підзаконних нормативно-правових актів. Про це повідомляє прес-служба Міністерства юстиції, яке розробляло проекти документів.

Зокрема, внесені зміни до постанови від 28 грудня 1992 р. № 731 "Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади". Текст проекту є у розпорядженні РБК-Україна.

Також внесені зміни до постанови від 17 січня 2018 р. № 55 "Деякі питання документування управлінської діяльності". Текст проекту є у розпорядженні РБК-Україна.

Як зазначили в прес-службі, постановами передбачено зокрема наступні зміни:

- скорочення строків подання органами влади нормативно-правових актів на державну реєстрацію;

- застосування процедури узгодження таких актів із заінтересованими органами за вмовчанням,

- спрощення переліку документів, необхідних для проведення реєстрації;

- упорядкування електронного документообігу в цій частині;

- встановлення загальних підходів до підготовки проектів нормативно-правових актів, форми, структури та техніко-юридичних особливостей їх розроблення.

"На основі прийнятих постанов Міністерством юстиції України буде внесено відповідні зміни до власних актів, які регулюють порядок проведення державної реєстрації підзаконних нормативно-правових актів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, під час засідання 19 лютого 2020 Кабінет міністрів ухвалив низку рішень. Зокрема, Кабмін затвердив Положення про Офіс фінансового контролю. Також уряд прийняв постанову про соціальне житло, яка має зробити більш доступним житло цього типу.