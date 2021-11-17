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Кабмін змінив положення про індивідуальні номерні знаки для автомобілів

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Україна, Середа 17 листопада 2021 14:42
Кабмін змінив положення про індивідуальні номерні знаки для автомобілів Фото: Індивідуальні номерні знаки для автомобілів виготовлятимуть за новими правилами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України вніс зміни до постанови щодо номерних знаків транспортних засобів, що виготовляються за індивідуальними замовленнями їх власників. Відтепер у таких номерах дозволені лише літери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду 17 листопада, яке транслювалося на Youtube.

Постановою виключається положення щодо відповідності номерних знаків транспортних засобів, які виготовляються за індивідуальними замовленнями їх власників, вимогам державних стандартів, та додаток, який установлює зразки таких номерних знаків.

Водночас постанова доповнена новим пунктом, згідно з яким зразки державних номерних знаків, що виготовляються за індивідуальними замовленнями їх власників, та вимоги до них установлюються Міністерством внутрішніх справ України.

Документом також уточнюються положення щодо кількості символів. Номери можуть містити від трьох до восьми символів для автомобілів та від трьох до шести символів для мотоциклів (раніше були дозволені цифри).

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Кабінет Міністрів України
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