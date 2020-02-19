Кабмін хоче скасувати повинність з розквартирування військових

Кабінет міністрів України направив до Верховної ради законопроект про скасування військово-квартирної повинності з розквартирування військовослужбовців, силовиків та евакуйованого населення. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram депутата ВР Олексія Гончаренка.

Відповідне рішення було ухвалене у ході сьогоднішнього засідання уряду.

"Уряд направив до Ради законопроект про скасування військово-квартирної повинності з розквартирування військовослужбовців, силовиків та евакуйованого населення та розміщення військових частин, підрозділів і установ під час військового режиму", - написав парламентар.

Фото: законопроект Кабміну



Нагадаємо, заступник глави комітету з питань організації державної влади Олександр Качура заявив, що у Верховній Раді розроблять законопроект про відповідальність за сприяння окупаційним військам. Розробкою законопроекту займається профільний комітет ВР.

Як писало РБК-Україна, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що фракція пропонує посилити відповідальність за образи і наклеп в сторону військовослужбовців. Народний депутат звернув увагу колег і співгромадян на те, що сьогодні в Україні відбувається повернення до мови ненависті.