Кабмін хоче зобов'язати ДСНС надсилати українцям аварійні оповіщення

Що пропонує закон

Документ упорядковує віднесення об’єктів до об'єктів підвищеної небезпеки (ОПН).

Скасовується узгодження плану локалізації і ліквідації аварій. Очікується, що це зменшить тиск влади на бізнес. Документ покладає забезпечення безпеки і захисту населення за межами ОПН на місцеві органи виконавчої влади.

Декларація безпеки на об’єкті підвищеної небезпеки скасовується. Її хочуть замінити на звіт про заходи безпеки, який готується за спрощеною процедурою. Громадськість матиме до нього доступ.

У законопроекті розподіляють ОПН на три класи відповідно до чинного законодавства, щоб встановити конкретні вимоги до кожного класу таких об'єктів.

"Такий підхід дозволяє врахувати вимоги Директиви Севезо ІІІ не тільки для об’єктів, аварія на яких може становити значну загрозу, у тому числі на транскордонному рівні (1 і 2 класи ОПН), а й урахувати вимоги національного законодавства для об’єктів, на яких можуть виникнути значні аварії, що можуть загрожувати безпеці населення на території України (3 клас)", - вказано у пояснювальній записці.

Це дозволить забезпечити по кожному класу ОПН відповідний рівень втручання держорганів та застосувати конкретні умови для контролю за діяльністю підприємств.

Закон пропонує уповноважити ДСНС координувати дії інших органів для запобігання надзвичайним ситуаціям, а також надсилати аварійне оповіщення та інформацію у разі транскордонного впливу аварії в Україні. Також служба буде одержувати аварійні оповіщення та інформацію у разі аварії на ОПН в іншій державі.

Крім того, нинішнє законодавство визначає, що заборона експлуатації об'єкта, на якому сталася аварія, можлива тільки за рішенням адміністративного суду. Документ же пропонує зобов'язати суб’єкта господарювання самостійно припинити експлуатацію обладнання, на якому виникла аварія, та призупинити діяльність.

Рішення комітету

Комітет з питань екологічної політики та природокористування рекомендує ВР прийняти цей закон у другому читанні.

Під час підготовки проекту до другого читання народні депутати подали 75 поправок і пропозицій, 48 із яких пропонується врахувати повністю або частково, і 27 - відхилити.

"Комітет затвердив порівняльну таблицю до законопроекту і ухвалив рішення рекомендувати Верховній раді прийняти його у другому читанні та в цілому як закон", - сказано у повідомленні