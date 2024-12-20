Кабмин хочет усилить ответственность за нарушение комендантского часа, - источники

В случае нарушения комендантского часа будет предусматриваться наказание в размере от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан. Это 850-1700 гривен.

Также в Украине могут ввести отдельную административную ответственность за нарушение правил эвакуации. Речь о въезде или пребывании в населенных пунктах, где проводится обязательная эвакуация, без специальных разрешений. Штраф за это может быть от 30 до 50 необлагаемых минимумов, это 510-850 гривен.

Что касается нарушения комендантского часа, то штрафы не будут применяться к людям, которые идут к укрытиям, оказывают медицинскую или домедицинскую помощь или сопровождают раненых тяжелобольных.

Стоит заметить, что данное решение - не окончательное, ведь законопроект должен быть вынесен на рассмотрение Рады.

Комендантский час в Украине

В Украине комендантский час введен в условиях военного положения для обеспечения общественного порядка и безопасности. В разных регионах его продолжительность может варьироваться, но обычно он действует ночью, в частности с 00:00 до 05:00. В это время запрещено находиться на улицах или в общественных местах без специального разрешения или служебной необходимости. Исключение составляют экстренные случаи, когда человек должен обратиться в больницу или выполнить срочные служебные обязанности.