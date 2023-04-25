Кабмин хочет покрыть долги по коммуналке за время оккупации репарациями с РФ

Согласно законопроекту, компенсация убытков предприятий на территории, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных РФ, проводится за счет средств от возмещения Российской Федерацией материального ущерба, причиненного вследствие временной оккупации государству Украины.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, предприятия круглосуточно обеспечивают предоставление услуг на таких территориях, однако не получают за них оплату и, соответственно, несут убытки.

"При таких обстоятельствах начисление платы за жилищно-коммунальные услуги осуществляется и счета на их оплату выставляются законным владельцам помещений, принудительно выселенным российскими оккупантами, фактически потребляющими эти услуги", - говорится в документе.

Законопроектом предлагается предоставить Кабинету министров полномочия по определению особенностей деятельности в сферах энергетики и коммунальных услуг и порядок компенсации убытков, полученных предприятиями на территориях, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией. февраля 2022 года.