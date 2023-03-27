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Правительство готовит законопроект о правовом режиме деоккупированных территорий, - Верещук

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Украина, Понедельник 27 марта 2023 21:45
Правительство готовит законопроект о правовом режиме деоккупированных территорий, - Верещук Фото: министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Украинское правительство готовит законопроект о правовом режиме деоккупированных территорий, где будут описаны все возможные направления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук в эфире телемарафона.

"Сейчас мы обсуждаем концепцию законодательства переходного периода. Мы говорим о проекте закона о правовом режиме деоккупированных территорий, где будут описаны все возможные направления", - сказала Верещук.

По словам министра, речь идет не только о возобновлении органов государственной власти местного самоуправления, но и об установлении справедливости.

"Также это касается имущественных прав. У нас есть миллионы решений по квазисудам России относительно имущества. Например, на территории Крыма, Донецкой и Луганской областей. Также это касается гуманитарного и информационного восстановления", - отметила Верещук.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Кабинет министров Украины разработал план действий по восстановлению деоккупированных территорий. В нем 168 мер.

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