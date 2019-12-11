Кабмін готує перерахунок комуналки за неякісні послуги

Кабінет міністрів України готує перерахунок вартості комунальних послуг при їх неякісному наданні. Про це на брифінгу заявила міністр розвитку громад і територій України Альона Бабак, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, Кабмін підготує порядок оплати та перерахунку всіх видів житлово-комунальних послуг при їх неякісному наданні. Зокрема, цьому сприятимуть затверджені нові правила постачання гарячої води.

"Це дає Кабінету міністрів перейти до підготовки правил перерахунку всіх видів послуг для споживачів... якщо послуги надаються неякісно або не в повному обсязі", - зазначила Бабак.

Вона також додала, що затвердження правил перерахунку вартості неякісних послуг є частиною реалізації закону "Про житлово-комунальні послуги".

Нагадаємо, сьогодні Кабмін затвердив нові правила постачання гарячої води. Згідно з новими правилами, гаряча вода повинна подаватися споживачам не нижче 50 градусів і не вище 75 градусів. Це стосується як колективних споживачів, так і тих, хто має індивідуальні теплові пункти.