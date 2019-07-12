Кабмін готовий внести в Раду законопроект про енергоефективність

Кабінет міністрів України готовий внести в парламент законопроект про енергетичну ефективність. Про це заявив віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, у законі закладені відповіді на питання енергоефективності в транспорті, енергетиці та промисловості.

"Якщо сьогодні ми вже готові передати в парламент закон про енергетичну ефективність, який є генеральним законом, який виконує 27 директиву. Він відповідає не тільки на питання енергоефективності житлового сектору. А відповідає на питання енергоефективності в транспорті, енергетиці і промисловості. Тут величезна кількість роботи, яку потрібно зробити для того, щоб Україна стала чемпіоном по впровадженню енергоефективності, по залученню інвестицій до відновлюваних джерел енергії", - заявив віце-прем'єр.

При цьому Зубко підкреслив, що у Кабміні не впевнені, чи варто подавати його в Раду зараз.

"Ми зараз не розуміємо, чи потрібно його передавати (в парламент - ред.), чи потрібно зачекати", - заявив урядовець.

Нагадаємо, в кінці 2018 року глава уряду Володимир Гройсман анонсував, що в 2019 році держава направить майже 7 млрд гривень на заходи з енергоефективності.

Як писало РБК-Україна, в Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства розробляють оновлені державні будівельні норми з будівництва житлових будинків, якими планується передбачити, що нові і реконструйовані будинки повинні мати клас енергоефективності не нижче "С".