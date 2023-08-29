Кабмин разрешил ввозить донорскую кровь из-за границы в экстренных ситуациях

Правительство разрешило поставки донорской крови в Украину из-за границы в случае экстренной необходимости. Это позволит сохранить больше жизней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кабмин.

Как пояснили в ведомстве, с начала полномасштабного вторжения потребность в донорской крови и ее компонентах выросла более чем на 40%. В Кабмине заявили, что в настоящее время Украина снабжена донорской кровью на 100%. Однако медицинская система должна быть готова к любым чрезвычайным ситуациям и террористическим актам РФ.

Следует заметить, что кровь и компоненты будут предоставляться как гуманитарная помощь. А постановление будет действовать исключительно на период военного положения или при возникновении чрезвычайных ситуаций.

За ее получение ответственен "Украинский центр транспланткоординации".

"Принятое сегодня постановление это превентивный документ на случай обострения ситуации или возникновения чрезвычайных обстоятельств. Он предусматривает возможность применения механизма, позволяющего избежать случаев дефицита крови. Принимаем все меры, чтобы при любых условиях система продолжала работать бесперебойно", - отметил Министр здравоохранения. Украины Виктор Ляшко.

Проблема с снабжением донорской крови

По данным Минздрава, около 60% смертей украинских военных, которых можно было избежать, связаны с потерей крови. Своевременное переливание может существенно снизить этот процент.

Ранее Кабмин упростил механизм поставок донорской крови на фронт.

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