Кабмин разрешил предоставление гарантов бизнесу с территорий возможных боевых действий

Кабинет министров уточнил критерии определения лиц, имеющих право подать заявление на получение грантов на создание собственного бизнеса. Разрешил предоставление гарантов на территории возможных боевых действий.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минреинтеграции.

"Отныне субъекты хозяйствования с территорий возможных боевых действий также смогут претендовать на получение грантов", - пишет пресс-служба.

В то же время ограничения на подачу заявки предусмотрены только для субъектов, находящихся на временно оккупированных территориях или территориях активных боевых действий, где не определена дата завершения оккупации.

Принятые изменения касаются следующих государственных программ:

предоставление микрогрантов на создание или развитие собственного бизнеса;

предоставление грантов для создания или развития садоводства, ягодничества и виноградарства;

предоставление грантов для создания или развития тепличного хозяйства.

Также было принято предоставление гарантов участникам боевых действий, лицам с инвалидностью в результате войны и членам их семей. Сумма гаранта зависит от количества наемных работников - от 250 тысяч до 1 миллиона гривен.

"Это будет способствовать созданию новых рабочих мест как среди внутри перемещенных лиц, так и непосредственно среди ветеранов", - добавляет пресс-служба.