Кабмин досрочно уволил двух членов правления "Нафтогаза"

Кабинет министров решил досрочно прекратить полномочия членов правления НАК "Нефтегаз Украины" Владислава Воловика и Елены Бойченко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение правительства от 25 ноября 2022 г. №1065-р .
В сентябре 2021 года Кабинет министров Украины взял на себя полномочия наблюдательного совета НАК и назначил новое правление, в том числе Воловика и Бойченко.
Как писало РБК-Украина, Кабинет министров 3 ноября изменил устав НАК "Нафтогаз Украины", чтобы назначить главой компании Алексея Чернышова, который до этого был министром развития громад и территорий.
Предыдущий глава НАК Юрий Витренко возглавлял "Нафтогаз" с 29 апреля 2021 года по 3 ноября 2022 года.