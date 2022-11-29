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Кабмин досрочно уволил двух членов правления "Нафтогаза"

Фото: из "Нафтогаза" начали увольнять топ-менеджеров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров решил досрочно прекратить полномочия членов правления НАК "Нефтегаз Украины" Владислава Воловика и Елены Бойченко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение правительства от 25 ноября 2022 г. №1065-р .

В сентябре 2021 года Кабинет министров Украины взял на себя полномочия наблюдательного совета НАК и назначил новое правление, в том числе Воловика и Бойченко.

Как писало РБК-Украина, Кабинет министров 3 ноября изменил устав НАК "Нафтогаз Украины", чтобы назначить главой компании Алексея Чернышова, который до этого был министром развития громад и территорий.

Предыдущий глава НАК Юрий Витренко возглавлял "Нафтогаз" с 29 апреля 2021 года по 3 ноября 2022 года.

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Нафтогаз Украины