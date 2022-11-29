Кабмин досрочно уволил двух членов правления "Нафтогаза"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение правительства от 25 ноября 2022 г. №1065-р .

В сентябре 2021 года Кабинет министров Украины взял на себя полномочия наблюдательного совета НАК и назначил новое правление, в том числе Воловика и Бойченко.

Как писало РБК-Украина, Кабинет министров 3 ноября изменил устав НАК "Нафтогаз Украины", чтобы назначить главой компании Алексея Чернышова, который до этого был министром развития громад и территорий.