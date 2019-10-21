Кабмін допускає часткову приватизацію "Укрпошти"

Кабінет міністрів України допускає часткову приватизацію "Укрпошти". Про це на брифінгу заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, уряд розглядає до десяти державних підприємств з соціально значимими функціями, до часткової приватизації яких можуть залучити іноземних інвесторів.

"Наприклад,"Укрпошта". Вона доставляє пенсії...таких підприємств небагато, їх до десяти... Ці підприємства можуть бути заборонені до приватизації, або підготовлені до так званого IPO. Тобто до виходу на іноземні майданчики для залучення системних інвесторів", - зазначив Гончарук.

У той же час він підкреслив, що для соціально значущих підприємств може розглядатися часткова приватизація при збереженні контролю держави.

"Це означає, що ми можемо підготуватися до того, щоб продати 20-30% акцій "Укрпошти" різним акціонерам, які б надали б цьому підприємству нові ресурси і давали б можливість прискорити його розвиток. Така модель можлива", - додав прем'єр.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що бачить розвиток "Укрпошти" у залученні стратегічного інвестора.

Раніше також стало відомо, що Мінекономіки затвердило план приватизації перших 800 держпідприємств.