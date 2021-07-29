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Кабмін винний інвесторам в "зелену" енергетику 15,8 млрд гривен, - нардеп

Автор: Наталія Гурковська

Уряд не виплатив виробникам "зеленої" електроенергії 15,8 млрд грн боргу, що шкодить партнерству України з іноземними інвесторами у відновлювану енергетику.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву нардепа Олексія Гончаренка.

"Держава не виконала свої зобов'язання за Меморандумом про взаєморозуміння. Передбачалося погашення боргів перед виробниками ВДЕ на рівні 40% у 2020 році, 60% - у 2021 році", - сказав Гончаренко.

За його словами, на сьогодні заборгованість становить 15,8 млрд грн, а графік погашення боргу не виконується.

"Також поточні платежі не були забезпечені у повному обсязі. Це завдає великого удару по виробниках альтернативної енергетики", - додав нардеп.

Окрім того, він зазначив, що є ще один великий ризик для вітчизняної "зеленої" генерації - імпорт електроенергії з Росії та Білорусі.

"Не можна допустити його поновлення. Це стає на шляху нашої європейської інтеграції!" - підкреслив Гончаренко.

При цьому він повідомив, що на засіданні прем'єр-міністр погодився, що для погашення боргів перед виробниками "чистої" енергетики необхідно розміщувати облігації. Очікуваний термін їх випуску - жовтень поточного року.

Як повідомлялось, розвиток вітроенергетики в Україні сповільнився через політичні ризики та боргову кризу в галузі і це демонструє, що Кабінет міністрів України не зацікавлений рухатися разом з провідними країнами ЄС щодо виконання "зеленого" енергетичного переходу.

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