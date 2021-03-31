Кабмін денонсував туристичну угоду з Росією через збройну агресію проти України

Документом доручено Міністерству закордонних справ України у встановленому порядку повідомити уряду Російської Федерації про припинення дії угоди.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, дія угоди про співробітництво в галузі туризму припиняється, оскільки, "у зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України, фактичне співробітництво у зазначеній галузі з країною-агресором припинене, а перспективи налагодження такої співпраці у подальшому відсутні".

Угода між Кабінетом міністрів України та урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі туризму була підписана 16 липня 1999 року в Києві.

"Прийняття відповідної постанови Кабінетом міністрів України стане завершальним етапом виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для припинення дії угоди", - йдеться в документі.