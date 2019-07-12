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Кабмін змінив тип акціонерного товариства Ощадбанку

Новини » Економіка    12.07.2019 - 15:27
Кабмін змінив тип акціонерного товариства Ощадбанку
Фото: Ощадбанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Банк не може називатися публічним акціонерного товариства через норми закону

Кабінет міністрів постановою від 5 червня змінив тип акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (Ощадбанк) з публічного на приватне та перейменував його в АТ "Ощадбанк".  Відповідне рішення оприлюднене на сайті Кабміну.

Як зазначили в прес-службі Ощадбанку, відповідно до норм закону, в Україні можуть вважаться публічними лише компанії, цінні папери яких перебувають у лістингу фондової біржі (біржовий реєстр). Тобто, акції публічного акціонерного товариства можуть купуватись та продаватись на фондовій біржі.  

"Оскільки Ощадбанк є державним банком, 100% статутного капіталу якого належить державі, акції банку не можуть бути предметом торгівлі, тому був обраний шлях зміни типу акціонерного товариства з публічного на приватне", - йдеться в повідомленні.

В банку запевнили, що зміни не потребуватимуть переукладання договорів та жодним чином не вплинуть на виконання взятих зобов’язань між банком та клієнтом.

"Крім того, Ощадбанк як до зміни положень свого статуту, так і після, залишається державним банком. Єдиним акціонером, якому належить 100% акцій банку, є держава", - додали в прес-службі.

Відзначимо, що раніше Кабінет міністрів вже змінив тип акціонерного товариства "Укрзалізниці" з публічного на приватне.

За даними Міністерства фінансів, чистий прибуток Ощадбанку в першому кварталі 2019 року становив 70 млн грн.

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