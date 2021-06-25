Кабмін з 1 липня посилить боротьбу з тіньовою зайнятістю

Заходи будуть відбуватися відповідно до Національного плану спільних дій щодо зниження рівня незадекларованої праці на 2021 рік.

Перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки Олексій Любченко заявив, що люди, які погоджуються на неофіційну зайнятість, позбавлені захисту своїх соціально-трудових прав.

"Це право на нормований робочий день та безпечні умови праці, право на лікарняні та відпустку, Крім того, людину можуть звільнити в будь-який момент. На сьогодні кількість таких працівників становить понад 3 мільйони. Наше завдання їх захистити", - зазначив він.

Вказано, що Нацплан спільних дій щодо зниження рівня незадекларованої праці включає два етапи:

інформаційну кампанію про переваги офіційного працевлаштування та ризики використання незадекларованої праці;

інспекційну кампанію серед роботодавців, які мають найвищий ризик використання незадекларованої праці.

Під час першого етапу, який тривав з початку року, інспектори праці проінформували понад 62 тисячі роботодавців та їх працівників про переваги офіційного працевлаштування.

"З 1 липня розпочинається другий етап кампанії. Тепер у полі зору будуть роботодавці, які не відреагували на тривалу інформаційну кампанію та продовжують ухилятися від декларування найманих працівників", - сказано у повідомленні.

Підкреслюється, що розмір санкції за порушення законодавства про працю складає 10 мінімальних заробітних плат, що у 2021 році становить 60 тисяч гривень. А таке порушення повторно протягом двох років обійдеться роботодавцеві вже у 30 мінімальних зарплат за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення, що складе 180 тисяч гривень.