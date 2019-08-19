У кабінеті заступника Луценка виявили прослушку

Прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган повідомила, що у службовому кабінеті заступника глави ГПУ Анжели Стрижевської були виявлені прослуховуючі спецзасоби. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Cарган.

За її словами, прослушку виявили у суботу, 17 серпня.

"У суботу у службовому кабінеті заступника генерального прокурора було виявлено несанкціоновані прослуховуючі спецзасоби. На місце була викликана слідчо-оперативна група СБУ, яка зафіксувала даний факт. Ми пов’язуємо це із тим, що саме цей заступник - Анжела Стрижевська - є керівником прокурора, який підтримує адмінпротокол по А. Ситнику", - підкреслюється у повідомленні.

Сарган підкреслила, що для санкціонованого прослуховування кабінету одного з керівників ГПУ необхідний дозвіл або від заступника глави ГПУ або від самого генпрокурора.

"Відповідно, у даному випадку мав би бути дозвіл від керівника САП - заступника генпрокурора. Натомість жоден із заступників ГПУ, генпрокурор чи керівник САП таку "прослушку" не санкціонували. За фактом виявлення несанкціонованої "прослушки" в кабінеті заступника генпрокурора СБУ було зареєстроване кримінальне провадження", - додала прес-секретар глави ГПУ.

Вона додала, що у вівторок, 20 серпня, о 9.00 у Сарненському суді Рівненської області відбудеться чергове засідання по розгляду адміністративного протоколу, пов’язаному із корупцією, складеного на директора НАБУ Артема Ситника через порушення ним обмежень при одержанні подарунків, а саме відпочинку на одній із мисливських баз у Рівненській області.

"Завтра суд має заслухати як свідків сторони обвинувачення, так і свідків сторони захисту. Сам А. Ситник має бути присутнім у приміщенні Солом’янського райсуду м. Києва (вул. М.Кривоноса, 25) для відеоконференції із Сарненським судом", - написала Сарган.

Нагадаємо, в липні справу директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артема Ситника було передано суду. Так, ДБР підозрює Ситника в тому, що він за чужий рахунок відпочивав на території мисливського господарства "Поліське - Сарни" в Рівненській області, загальна вартість відпочинку склала не менше півмільйона гривень.

Як писало РБК-Україна, в липні 2016 року колишню суддю Печерського районного суду Києва Анжелу Стрижевську призначили заступником генерального прокурора України.