В кабінеті замдиректора Інституту раку знайшли прослушку

Працівниками Голосіївського управління поліції ГУНП в м. Києві виявлено в службовому кабінеті заступника директора Національного інституту раку та голови тендерного комітету Руслана Ткаченко пристрої схожі на техніку для негласного отримання інформації. Про це Ткаченко повідомив в коментарях журналістам, передає РБК-Україна.

За його словами, поліція повідомила, що вище зазначені пристрої були облаштовані в службовому кабінеті незаконно.

Сьогодні слідчим відділом Голосіївського управління поліції Києва вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 359 КК України (незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації).

"Чесно кажучи, просто шокований, тільки у фільмах таке бачив, ніколи не думав, що таке може статися зі мною. Не уявляю, хто це міг зробити з нашого інституту, я в принципі майже з усіма в нормальних робочих стосунках", - наголосив Ткаченко.

Втім, зазначає Ткаченко, він має "натягнуті відносини з відстороненим з посади головного лікаря Національного інституту раку за корупцію та скандали Андрієм Безносенком і сьогоднішнім в.о. директора Олександром Яциною".

"Після побаченого сьогодні, я вже нічому не дивуюсь. Я сподіваюся правоохоронні органи розберуться і покарають винних. Благо у мене в кабінеті була відео камера, може вона зафіксувала тих, що заходили до мого службового кабінету. Наскільки мені відомо, то правоохоронні органи виявили свідка, який бачив як невідомі особи заходили до мого службового кабінету у мою відсутність", - додав Ткаченко.

Нагадаємо, раніше співробітники прокуратури міста Києві повідомили про підозру лікарям Національного інституту раку, причетним до заволодіння коштами онкохворих пацієнтів.

Підозру отримав завідувач поліклінічного відділення НІР, а також один із лікарів-онкологів. Також після обшуків керівництво НДР відсторонило від роботи головного лікаря Безносенко.