Уряд поширив виплату компенсацій на резервістів: скільки будуть отримувати

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку та умов виплати деяким категоріям військовослужбовців одноразової грошової допомоги у разі звільнення з військової служби. Гроші будуть отримувати і резервісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду 26 січня, яке транслювалося в Youtube .

Згідно з документом, військовослужбовцям, які були призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період та звільняються із служби, виплачується одноразова грошова компенсація в розмірі 4% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний місяць служби, але не менш як 25% місячного грошового забезпечення.

На сьогодні така компенсація виплачується "військовослужбовцям, які були призвані на військову службу за призовом у зв’язку з мобілізацією та звільняються із служби після прийняття рішення про демобілізацію (крім військовослужбовців строкової військової служби)".