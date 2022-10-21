Какая ситуация на Крымском мосту: могут ли оккупанты получать снабжение на юге

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Херсон, Луганск, Мелитополь? Откуда ВСУ могут выбить оккупантов до конца года ".

Как отметил военный эксперт, полковник Роман Свитан, через Крымский мост противник направлял обеспечение к своей группировке в Херсонской, Запорожской областях и частично - в Донецкой. Если брать в процентном соотношении, то 70% военной амуниции шло поездами, остальные 30% - автотранспортом.

По его словам, военное обеспечение через автомобильные полосы на мосту сейчас почти не идет. А железнодорожное полотно как раз пострадало гораздо меньше. Одна ветка функционирует в реверсном режиме, но из-за теплового поражения всей конструкции перехода загруженность вагонов, естественно, меньше. То есть повреждения на мосту нарушило сроки и объемы поставок для южной операционной зоны, но пока еще не остановило их полностью.

"Общее состояние поставок военной амуниции на Крым и дальше на юг уменьшилось примерно в половину. То есть военная пропускная способность моста сократилась на 50%. Чтобы полностью восстановить мост им нужно месяцы, если не год. Поэтому пока он будет работать в таком режиме", - отметил Свитан.