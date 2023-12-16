Какая ситуация вокруг Купянска и почему город важен для россиян: что говорят в ВСУ

Российские террористы не отказались от намерений захватить Купянск Харьковской области. Враг планирует использовать населенный пункт в качестве плацдарма для последующего наступления на запад.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимира Фитьо в эфире телемарафона.
Как напомнил Фитьо, активные боевые действия на направлении начались еще в начале октября и продолжаются в дальнейшем. Только за минувшие сутки было отбито 9 вражеских атак вблизи Синьковки, которую враг планирует захватить для дальнейшего наступления на Купянск.
В то же время Купянск, по словам начальника службы связей с общественностью командования Сухопутных войск, может стать плацдармом для наступления на запад.
"Кроме того, видим, что враг сейчас перебрасывает туда резервы штурмовых батальонов и таким образом пытается компенсировать потери, которые несет. Потери там достаточно серьезные", - рассказал Фитьо.
За прошедшие сутки, 15 декабря, враг:
Наши военные и в дальнейшем уменьшают популяцию российских террористов на территории Украины. В частности было ликвидировано 258 россиян и уничтожено 14 единиц военной техники врага, среди которых 3 танка. Позавчера, 14 декабря, ВСУ уничтожили 9 танков и 10 БМП.
"Враг активно использует для наступления как технику, так и человеческий ресурс. Конечно технику больше берегут, а человеческий ресурс роли для них не играет. Бросают людей на штурмы, разведку боем, и просто мясные штурмы, не считая потери", - добавил начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил.
Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), наши военные сохранили позиции на левом берегу Херсонской области после недавней наземной активности России в этом районе. В частности, согласно предварительной информации, они продолжали контрнаступательные операции в западной части Запорожской области.
За прошедшие сутки, 15 декабря, согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, украинские военные ликвидировали еще 930 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 344 820 единиц личного состава.
В частности наши воины отбили 13 атак противника на Марьинском направлении и закрепляются на Бахмутском направлении.
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