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Какова главная цель встречи Байдена и Си Цзиньпина и что нужно главе Китая: мнение эксперта

Фото: президент Китая Си Цзиньпин и президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Данила Крамаренко

Главной целью встречи главы Китая Си Цзиньпина и американского президента Джо Байдена является усиление глобальной стабильности. А китайскому диктатору в свою очередь нужна уверенность, что США не введут против его страны санкции за сотрудничество с Россией.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "На встречных курсах. Чем важны переговоры Байдена с Си Цзиньпином и чего ждать Украине".

Аналитик Александр Краев считает, что здесь действует простое правило: чем больше лидеры говорят, тем меньше вероятность прямого противостояния.

По его словам, очевидно, что стороны намерены выяснить, кто к чему готов, где возможен или невозможен компромисс, а для этого нужна личная встреча и взаимные меры по повышению доверия.

"Си Цзиньпину нужна уверенность, потому что американцы угрожают ему санкциями, если окажется, например, что Китай поддерживает Россию на официальном уровне, а не только через частные компании или Северную Корею. Ему нужна уверенность, что он продолжит зарабатывать деньги, будет выход на американский" рынок и так далее", - отметил эксперт.

По словам Краева, наконец встреча с Байденом отвечает китайскому видению биполярного мира, в котором есть два человека и две страны, решающие все мировые проблемы. Для Пекина это очередная демонстрация его геополитического статуса, тем более что инициативы по сближению в последнее время исходят от Вашингтона.

Почему важна встреча и когда состоится

Напомним, американский президент Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин проведут личную встречу этого месяца. Вероятно, это произойдет 15 ноября.

Между США и Китаем идет конфликт, в частности, и через Тайвань, Южнокитайское море, мировое влияние, экономику и т.п. В последнее время стороны пытаются наладить контакты.

В конце октября китайский дипломат Ван I посетил Вашингтон, где провел отдельные переговоры с Байденом, госсекретарем Энтони Блинкеном и советником Белого дома по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Также министр финансов США планирует встретиться с главным руководителем экономической политики Китая Хэ Лифэном на саммите в Сан-Франциско.

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденКитайСи Цзиньпинь