Как уволиться во время войны, чтобы не остаться без прав и денег: советы юриста

Могут ли увольнять из-за действия военного положения

"Война существенно повлияла на организацию трудовых отношений, которые законодателю пришлось адаптировать к новым условиям. В частности, это касается правоотношений работодателей и наемных работников, в вопросах порядка увольнения с работы - независимо от того, кто из них такую инициативу проявляет", - говорит адвокат.

Во время военного положения работодатель не имеет права заставлять человека увольняться с работы или отправлять в отпуск за свой счет, потому что это нарушение законодательства о труде по статье 172 Уголовного кодекса Украины.

"В случае мобилизации в ряды ВСУ вас также не имеют права увольнять", - отмечает Даниленко.

Уволить работника могут только по конкретному основанию:

по согласию обеих сторон;

по собственному желанию работника;

по соответствующим статьям Кодекса законов о труде.

"Работодатель не может принудительно отправить работника в неоплачиваемый отпуск во время военного положения, но уволить в случае сокращения штата - может", - объясняет эксперт.

Какие основания для увольнения во время войны

К общим основаниям для увольнения, которые действовали в мирное время, добавились некоторые новые:

отсутствие работника на работе и информации о причинах такого отсутствия более четырех месяцев подряд;

смерть, признание судом безвестно отсутствующим или объявление умершим работника;

смерть, признание судом безвестно отсутствующим или объявление умершим работодателя-предпринимателя;

невозможность обеспечения работника работой, определенной трудовым договором, в связи с уничтожением (отсутствием) производственных, организационных и технических условий, средств производства или имущества работодателя в результате боевых действий.

"Если работник выехал с постоянного места жительства, в течение четырех месяцев не выполняет трудовых обязанностей, не появляется на работе и никак не сообщает, что с ним и где он, то работодатель может уволить подчиненного, даже при наличии детей. Важным нюансом является непрерывность срока в 4 месяца", - говорит Даниленко.

По ее словам, если работника увольняют из-за невозможности обеспечения работой, то работодатель должен доказать факт того, что уничтожено именно "рабочее место" конкретного работника в результате боевых действий.

"Невозможность полноценной работы предприятия в связи с проведением боевых действий на территории/местности, где оно расположено, не подпадает под данный пункт, важен именно факт уничтожения имущества", - отмечает адвокат.

В случае уничтожения рабочего места работодатель может уволить работника даже во время его отпуска или больничного, однако с предупреждением за 10 календарных дней и выплатой пособия в размере среднемесячной зарплаты. Уволенный по этому основанию работник будет иметь преимущество в найме на свою предыдущую должность, когда предприятие восстановится и будет иметь вакансии.

Как уволиться за один день

"Если человек принял решение уволиться по собственному желанию в период действия военного положения, такое увольнение возможно без двухнедельного предупреждения в связи с ведением боевых действий в районе, где расположено предприятие, и угрозой жизни и здоровью. Следует указать это обстоятельство в заявлении об увольнении. Так же быстро можно уволиться по соглашению сторон", - объясняет Даниленко.

Во время действия военного положения работник может уволиться за один день, если его компания расположена в зоне ведения боевых действий (фото: Freepik)

Куда обращаться при нарушении прав работника

Адвокат советует обращаться в Государственную службу Украины по вопросам труда, или ее территориальные органы, если при увольнении работника по собственному желанию нарушили его права.

"Если работник считает, что его уволили незаконно, он имеет право обратиться в суд для защиты своих интересов", - говорит эксперт.

На что следует обратить внимание:

дела рассматриваются местными судами общей юрисдикции (районными, районными в городе, городскими). Иск подается по местонахождению работодателя или по месту регистрации, проживания работника;

законодатель определил месячный срок для обращения в суд, который исчисляется со дня получения копии приказа об увольнении или трудовой книжки. Срок учитывается не с даты изготовления приказа, а именно с даты получения его копии работником. Если этот срок пропущен, суд может его восстановить при наличии уважительных причин, таких как военное положение.

Выплатят ли зарплату работнику, которого незаконно уволили

"Если вас уволили без законного основания, вполне можно рассчитывать на восстановление на предыдущей должности. И, поскольку речь идет о вынужденном прогуле, за это время работодателю придется выплатить средний заработок", - говорит Даниленко.

В случае, когда работника уволили без законных оснований или с нарушением и восстановить его на работе невозможно из-за ликвидации предприятия, суд признает увольнение неправомерным и обяжет ликвидационную комиссию или собственника выплатить работнику зарплату за время вынужденного прогула.

"Потребности работников и работодателей в военное время обусловили необходимость в изменении мирного правового регулирования трудовых отношений и стали толчком к принятию специальных правовых норм на период войны, которые следует учитывать обеим сторонам", - отмечает Даниленко.