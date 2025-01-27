Как остановка помощи США повлияет на социальные программы в Украине: ответ Минсоцполитики

"На самом деле пока не очень", - сказала она, отвечая на вопрос, повлияла ли остановка невоенной помощи США на социальную политику Украины.

По ее словам, Украина имеет большое количество договоренностей с партнерами из Европы, с Великобританией, со Всемирным банком, где системно предоставляется поддержка.

"И эта остановка не касается крупных проектов, которые заходят в бюджет. Они касаются поддержки общественного сектора", - сказала она.

Жолнович сообщила, что за счет Американского агентства по международному развитию (USAID) финансируются некоторые проекты, но есть большое количество других партнеров.

"Сейчас мы только выясняем, по каким подрядчикам будет остановлено финансирование, потому что оно только приостановлено. Пока - не критично", - добавила министр.