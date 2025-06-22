Как ВСУ удается срывать "буферные" амбиции Путина на Сумах: что говорит Сырский

Активные действия Сил обороны Украины в Курской области существенно изменили расстановку сил на фронте. Операция ВСУ сорвала переброску сил РФ на восток.
Как сообщает РБК-Украина, об этом сказал главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский на встрече с журналистами.
По словам Сырского, именно благодаря Курской операции удалось оттянуть до 70 тысяч российских военных, включая северокорейских наемников, и не допустить усиления наступления врага на самых опасных направлениях.
"В свое время наша Курская операция оттянула почти 63 тысячи российских военных, а суммарно с северокорейцами - около 70 тысяч. Это позволило нам ослабить давление противника на основных направлениях, дало возможность перегруппировать войска. И взятие врагом Покровска, анонсированное еще с сентября 2024 года, до сих пор не произошло в том числе и благодаря проведению нами Курской операции", - подчеркнул Сырский.
В апреле этого года российские войска, в частности две десантно-штурмовые дивизии, бригады морской пехоты и другие подразделения общей численностью до 60 тысяч человек, готовились к передислокации на Покровское, Торецкое, Лиманское, Запорожское и Херсонское направления.
Но именно действия украинских сил в Глушковском районе Курской области сорвали эти планы. Одну из бригад, которая уже отправилась на Покровское направление, командование вернуло обратно - на Курское направление.
Сейчас около 10 тысяч российских военных ведут боевые действия в Глушковском районе, то есть на территории самой России.
"Мы контролируем около 90 квадратных километров территории Глушковского района Курской области рф, и это наши упреждающие действия в ответ на возможное наступление противника", - сказал он.
По словам Сырского, украинские силы удерживают около 90 квадратных километров в этом районе - это упреждающие действия в ответ на угрозу нового наступления.
Из-за такой ситуации, российское командование изменило задачи для группировки численностью около 50 тысяч человек.
В частности, две десантные дивизии, четыре основные бригады, 177-й полк морской пехоты Каспийской флотилии и другие подразделения остаются сосредоточенными на Северослобожанском направлении.
Силы обороны вернули под контроль Андреевку и продвинулись в Юнаковке на 200-700 метров.
Враг ведет штурмовые действия с целью создания так называемой "буферной зоны" в приграничных районах Сумской области, пытаясь захватить Юнаковку и улучшить тактическое положение в районах Андреевки и Алексеевки.
В то же время Силы обороны восстановили контроль над Андреевкой и в целом стабилизировали ситуацию на линии Кондратьевка-Юнаковка.
Напомним, что украинские воины начали наступательные действия в Курской области более восьми месяцев назад - в начале августа 2024 года. Силы обороны взяли под контроль сотни населенных пунктов и создали буферную зону в приграничных районах РФ.
Россияне пытаются вытеснить украинские силы из Курской области. К боям враг привлек войска Северной Кореи.
В феврале-марте ситуация в Курской зоне обострились. Под натиском вражеских сил украинские войска вышли из некоторых населенных пунктов, в частности из города Суджа. Впрочем бои в Курской области продолжаются.
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