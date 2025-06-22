Как ВСУ удается срывать "буферные" амбиции Путина на Сумах: что говорит Сырский

По словам Сырского, именно благодаря Курской операции удалось оттянуть до 70 тысяч российских военных, включая северокорейских наемников, и не допустить усиления наступления врага на самых опасных направлениях.

"В свое время наша Курская операция оттянула почти 63 тысячи российских военных, а суммарно с северокорейцами - около 70 тысяч. Это позволило нам ослабить давление противника на основных направлениях, дало возможность перегруппировать войска. И взятие врагом Покровска, анонсированное еще с сентября 2024 года, до сих пор не произошло в том числе и благодаря проведению нами Курской операции", - подчеркнул Сырский.

РФ не смогла перебросить силы на ключевые участки

В апреле этого года российские войска, в частности две десантно-штурмовые дивизии, бригады морской пехоты и другие подразделения общей численностью до 60 тысяч человек, готовились к передислокации на Покровское, Торецкое, Лиманское, Запорожское и Херсонское направления.

Но именно действия украинских сил в Глушковском районе Курской области сорвали эти планы. Одну из бригад, которая уже отправилась на Покровское направление, командование вернуло обратно - на Курское направление.

Сейчас около 10 тысяч российских военных ведут боевые действия в Глушковском районе, то есть на территории самой России.

"Мы контролируем около 90 квадратных километров территории Глушковского района Курской области рф, и это наши упреждающие действия в ответ на возможное наступление противника", - сказал он.

По словам Сырского, украинские силы удерживают около 90 квадратных километров в этом районе - это упреждающие действия в ответ на угрозу нового наступления.

Изменение задач врага

Из-за такой ситуации, российское командование изменило задачи для группировки численностью около 50 тысяч человек.

В частности, две десантные дивизии, четыре основные бригады, 177-й полк морской пехоты Каспийской флотилии и другие подразделения остаются сосредоточенными на Северослобожанском направлении.

Силы обороны вернули под контроль Андреевку и продвинулись в Юнаковке на 200-700 метров.

Враг ведет штурмовые действия с целью создания так называемой "буферной зоны" в приграничных районах Сумской области, пытаясь захватить Юнаковку и улучшить тактическое положение в районах Андреевки и Алексеевки.

В то же время Силы обороны восстановили контроль над Андреевкой и в целом стабилизировали ситуацию на линии Кондратьевка-Юнаковка.