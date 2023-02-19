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Как понять, что газовый баллон опасен для использования: советы ГСЧС

Фото: газовый баллон после взрыва (ГСЧС)
Автор: Руслан Гаращенко

В ГСЧС предупреждают, что туристические горелки и газовые баллоны могут быть опасны для использования. Там рассказали, как понять, что они неисправны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Как понять, что с газовой горелкой что-то не так?

  • вы аблюдаете периодические неконтролируемые вспышки пламени. Это может происходить из-за неисправности баллончика или самой горелки и может привести к взрыву;
  • пламя самопроизвольно угасает;
  • при использовании газовой горелки вы слышите шипение и чувствуете запах газа;
  • баллон не надежно крепится к горелке или даже отсоединяется самостоятельно;
  • баллон нагревается при использовании.

Если вы замечаете что-то из вышеуказанного, следует остановить использование горелки.

В ГСЧС также отмечают, что баллоны и средства альтернативного нагрева следует покупать исключительно в лицензированных точках продаж и неукоснительно следовать инструкциям производителя.

Напомним, ранее в ГСЧС отметили, что украинцы чаще стали использовать газовые баллончики, а те - чаще стали взрываться в многоэтажках. Спасатели рассказали, почему это происходит.

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ГСЧСгазова плитаВзрыв