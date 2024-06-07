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Что такое золотовалютные резервы НБУ, из чего состоят и зачем нужны

Пятница 07 июня 2024 07:00
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Что такое золотовалютные резервы НБУ, из чего состоят и зачем нужны Национальный банк Украины (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Руслан Кисляк

Многие задаются вопросом: что такое золотовалютные резервы Национального банка, как и для чего они используются, и из чего, собственно, состоят.

Ответы на эти вопросы РБК-Украина искало вместе с НБУ.

Международные резервы – это активы Национального банка в иностранной валюте и золоте, которые используются для влияния на валютный рынок страны и обеспечения платежей органов государственной власти. Резервы хранятся в первоклассных иностранных банках и надежных финансовых инструментах.

По состоянию на 1 июня 2024 года резервы НБУ состоят: на 73%, или 28,5 млрд долларов – из ценных бумаг; на 22%, или 8,6 млрд долларов – из наличных денег на корреспондентских счетах и депозитах; на 5%, или 2 млрд долларов – из монетарного золота. Общий размер резервов составляет более 39 млрд долларов.

Что такое золотовалютные резервы НБУ, из чего состоят и зачем нужны

Источник: НБУ

Валютная корзина в структуре резервов НБУ выглядит следующим образом: доллары США – 86,2%; евро – 6,8%; китайский юань – 0,7%; британский фунт стерлингов – 0,5%; японская иена – 0,4%.

Что такое золотовалютные резервы НБУ, из чего состоят и зачем нужны

Источник: НБУ

В корзине ценных бумаг в резервах НБУ почти 87% составляют бумаги с рейтингом категории АА; почти 13% - это бумаги с самым высоким из возможных рейтингом ААА. И еще 0,8% составляют бумаги с рейтингом А.

Стоит отметить, что ценные бумаги с рейтингом в диапазоне от ААА до А – это самые надежные из возможных долговых обязательств.

Что такое золотовалютные резервы НБУ, из чего состоят и зачем нужны

Источник: НБУ

По состоянию на 1 июня 2024 года международные резервы Украины, по предварительным данным, несколько превысили 39 млрд долларов. В мае они снизились на 7,9%. Такая динамика обусловлена валютными интервенциями НБУ для обеспечения курсовой устойчивости и долговыми выплатами страны в иностранной валюте, частично компенсированными поступлениями от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (валютные ОВГЗ) и от международных партнеров.

В целом в мае 2024 года динамику международных резервов определял ряд факторов.

Во-первых, это операции Национального банка на валютном рынке Украины. НБУ продал 3,087 млрд долларов и выкупил в резервы 11,1 млн долларов.

Во-вторых, это поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.

На валютные счета правительства в НБУ поступило 143,1 млн долларов. Из этой суммы:

  • 123,1 млн – от размещения валютных ОВГЗ;
  • 20 млн – от Всемирного банка.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 412,3 млн долларов, из которых:

  • 309,1 млн – обслуживание и погашение валютных ОВГЗ;
  • 42,9 млн – обслуживание и погашение долга перед ЕИБ;
  • 30,7 млн – обслуживание и погашение долга перед ЕБРР;
  • 21,3 млн – обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;
  • 8,3 млн – уплата долга перед другими международными кредиторами.

Кроме того, Украина выплатила Международному валютному фонду 240,8 млн долларов.

В-третьих, это переоценка финансовых инструментов (из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют). В мае их стоимость увеличилась на 216,1 млн долларов.

Нынешний объем международных резервов НБУ обеспечивает финансирование 5,1 месяца будущего импорта.

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Национальный банк Украины
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