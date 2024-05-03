Как будут расти зарплаты украинцев: прогноз НБУ на три года

Как отмечается в отчете, из-за несоответствий между спросом и предложением рабочей силы в начале 2024 года, как и в 2023 году, сохранялось давление в сторону повышения заработных плат как со стороны претендентов на работу, так и повышения зарплат работодателями.

"Зарплаты повышались высокими темпами, о чем свидетельствуют как косвенные показатели оценки доходов населения, так и повышение зарплат в вакансиях и резюме на сайтах поиска работы", - говорится в документе.

Как отметили в НБУ, дальнейший рост зарплат в 2024 году в результате усиления конкуренции за работников, особенно высококвалифицированных, подтверждается и планами предприятий. Кроме дефицита кадров, на повышении зарплат сказалось и повышение минимальной зарплаты (на 6% с января и почти на 13% с апреля 2024 года).

Затруднения с поиском квалифицированных работников работодателями в условиях оживления экономической активности будут обуславливать дальнейшее повышение зарплат в частном секторе. Поэтому уже в 2025 году реальные заработные платы в экономике превысят свой довоенный уровень и будут повышаться в дальнейшем, в частности, благодаря усилению конкуренции за рабочую силу с зарубежными работодателями, отметили в НБУ.

"На прогнозном горизонте мягкая фискальная политика вместе с дальнейшим повышением реальных заработных плат в частном секторе будет обуславливать рост частного потребления темпами 5-9% в год. Потребительский спрос будет подпитываться увеличением занятости и возвращением мигрантов в страну".

Обновленный прогноз НБУ

По данным НБУ, средняя номинальная зарплата в Украине в 2023 г. выросла на 17,4%, а реальная (с учетом инфляции) на 3,7%.

НБУ прогнозирует, что в 2024 году ожидается рост номинальной зарплаты на 14,8%, реальной – на 8,1%.

В 2025 году номинальная зарплата вырастет на 14,2%, реальная – на 6,5%, в 2026 году номинальная зарплата вырастет на 8,6%, реальная – на 3,0%.