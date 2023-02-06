Как будут расти цены в Украине в 2023 году: прогноз Минэкономики

"Следует ожидать, что в начале 2023 года в случае отсутствия новых мощных вызовов, от которых не гарантирована страна во время полномасштабной войны, общая динамика внутренних цен будет оставаться в сложившемся русле умеренного роста", - отмечается в обзоре.

По прогнозу Минэкономики, в дальнейшем при сохранении сверхвысокого уровня расходов на войну и обеспечения социальных условий, потребуется соответствующий уровень обеспечения средствами. Кроме того, последствия атак врага на энергетическую инфраструктуру, происходившие в течение последних месяцев, и усиление замещения дорогим импортом определенных потерь предложения товаров на внутреннем рынке (в результате разрушения производства и логистики), будут исключать возможность снижения цен (кроме, возможно, сезонных летом).

"Вероятно, ускоренный рост цен, риск которого будет сохраняться, все время, пока идет полномасштабная война, будет сдерживаться в результате дальнейшей успешной адаптации экономики и населения к условиям продолжающейся войны. Таким образом, инфляция 2023 года, вероятно, будет сопоставима по темпам с прошлогодней" , – говорится в обзоре.