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Как будут расти цены в Украине в 2023 году: прогноз Минэкономики

Фото: гривна за 2023 год потеряет еще четверть своей стоимости (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В 2023 году не следует ожидать замедления роста потребительских цен. Инфляция в Украине будет сопоставима с прошлогодней, когда она достигла 26,6%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Обзор инфляции Минэкономики за 2022 год.

"Следует ожидать, что в начале 2023 года в случае отсутствия новых мощных вызовов, от которых не гарантирована страна во время полномасштабной войны, общая динамика внутренних цен будет оставаться в сложившемся русле умеренного роста", - отмечается в обзоре.

По прогнозу Минэкономики, в дальнейшем при сохранении сверхвысокого уровня расходов на войну и обеспечения социальных условий, потребуется соответствующий уровень обеспечения средствами. Кроме того, последствия атак врага на энергетическую инфраструктуру, происходившие в течение последних месяцев, и усиление замещения дорогим импортом определенных потерь предложения товаров на внутреннем рынке (в результате разрушения производства и логистики), будут исключать возможность снижения цен (кроме, возможно, сезонных летом).

"Вероятно, ускоренный рост цен, риск которого будет сохраняться, все время, пока идет полномасштабная война, будет сдерживаться в результате дальнейшей успешной адаптации экономики и населения к условиям продолжающейся войны. Таким образом, инфляция 2023 года, вероятно, будет сопоставима по темпам с прошлогодней" , – говорится в обзоре.

Напомним, потребительские цены в Украине в 2022 году выросли на 26,6%, что меньше прогнозов правительства, НБУ и международных организаций.

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует, что рост потребительских цен к концу 2023 года составит 18,7%.

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Инфляция в УкраинеМинистерство экономики