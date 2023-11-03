RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как будет расти экономика Украины в ближайшие годы: обновленный прогноз НБУ

Фото: Экономика Украины вырастет в 2023 году на 4,9% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

НБУ улучшил прогноз роста реального ВВП Украины на 2023 год с 2,9 до 4,9%. Основные факторы: более высокая адаптивность бизнеса и населения к военным условиям, рекордная урожайность, скорее расширение альтернативных путей экспортных поставок, а также более существенные объемы бюджетной поддержки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет" Национального банка Украины (октябрь 2023 года).

Как отмечается в отчете, весомым фактором лучшей динамики в 2023 году стали выше, чем в прошлом, урожаи основных культур благодаря сверхблагоприятным погодным условиям. Так, урожайность ранних зерновых не только превысила прошлый, но и рекордный 2021 год, в то время как засеянные площади по большинству культур остались почти на уровне предыдущего года. В результате оценки урожая улучшены как на 2023 год, так и на последующие годы. Прямой положительный вклад высших урожаев в ВВП в текущем году оценен в 1,3 п.п.

Предположение об урожае зерновых и зернобобовых в 2023 году повышено до 56,9 млн т (46,8 млн т - прогноз за июль). В 2024 году ожидается урожай на уровне 48,5 млн т и в 2025 году - 49,2 млн т.

Прогноз экономического роста на 2024 и 2025 годы

По прогнозу НБУ, сохранение высоких рисков безопасности в течение всего 2024 года будет ослаблять инвестиции и потребительские настроения, сдерживать возвращение мигрантов из-за рубежа. Ограниченный доступ к морской логистике и связанные с этим дополнительные затраты бизнеса будут ухудшать конкурентоспособность экспортоориентированных видов экономической деятельности.

Несмотря на негативные последствия войны, в следующем году рост экономики будет продолжаться. Реальный ВВП вырастет на 3,6% (предыдущий прогноз – 3,5%). Этому и дальше будет способствовать высокая адаптивность бизнеса, а также сохранение мягкой фискальной политики. Постепенное развитие альтернативных путей поставок позволит нарастить экспорт продовольствия и металлургической продукции в среднесрочной перспективе, отмечается в отчете.

Ускорению экономического роста до 6,0% в 2025 году (предыдущий прогноз – 6,8%) будет способствовать, прежде всего, ожидаемое снижение рисков безопасности. Это благоприятно скажется на потребительских и деловых настроениях, соответственно, оживятся потребительский и инвестиционный спрос на фоне все еще мягкой фискальной политики. Весомый вклад в дальнейший экономический рост будет иметь полноценное открытие черноморских портов. Это будет стимулировать более интенсивное восстановление производственных мощностей предприятий металлургии и наращивание производства в сельском хозяйстве. В то же время выход на довоенные уровни урожаев пока не ожидается, прежде всего из-за значительных площадей пахотных земель, загрязненных минами и боеприпасами, отмечают в НБУ.

Послевоенное восстановление разрушенной инфраструктуры и производственных мощностей предприятий потребует значительных инвестиций как со стороны частных компаний, так и государства. Внедрение евроинтеграционных реформ улучшит среду для инвестирования и ведения бизнеса. снижение рисков безопасности. В результате инвестиции вырастут в 2025 году почти на 19%, что также заложит основы для ускоренного роста в дальнейшем, говорится в отчете.

 

Отметим, что базовый сценарий макропрогноза НБУ за октябрь предполагает ощутимое снижение рисков безопасности в Украине с 2025 года. Ранее НБУ ожидал, что это произойдет с середины 2024 года.

Напомним, Кабинет министров подал в Раду проект государственного бюджета на 2024 год. Правительство ожидает более быстрого восстановления реального ВВП в 2023 году - до 5% по сравнению с 2,8% в предыдущем прогнозе.

Прогноз роста реального ВВП на 2024 год был снижен до 4,6% во втором чтении по сравнению с 5,0% на первое чтение, в том числе с учетом изменения предположения продолжительности войны (на протяжении 2024 года), логистики (ограниченность полноценного пользования морскими портами) и миграционных процессов.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВВПНациональный банк Украины