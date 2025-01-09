Как будет расти экономика Украины в 2025 году: прогнозы аналитиков и чиновников

В 2025 году экономический рост в Украине продолжится. Однако он будет медленнее, чем в 2023 и в 2024 годах.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Курс доллара, цены и зарплаты: что ждет экономику Украины в 2025 году и как на нее повлияет война ".

Прогнозы банкиров, финансовых аналитиков и правительственных чиновников роста ВВП на 2025 год колеблются от 2,6% до 4,9%.

Среднее значение составляет 3,7% роста валового внутреннего продукта Украины.

Как отмечается в материале, главным риском, который будет оставаться с нами в течение ближайшего года и влиять на все сферы жизни, будет война. Из-за войны сохраняются риски потери людей, территорий, производств и связанного с этим уменьшения экономического потенциала. Скорость возвращения экономики к нормальным условиям будет зависеть от характера и продолжительности войны.

Среди других рисков, связанных с войной, - возникновение дополнительных бюджетных потребностей, возможное дополнительное повышение налогов, дальнейшее повреждение инфраструктуры, прежде всего энергетической и портовой, углубление миграции и увеличение дефицита работников на рынке труда, говорится в статье.

В материале были использованы комментарии: инвесткомпании Dragon Capital, инвесткомпании ICU, Ощадбанка, Райффайзен Банка, Института экономических исследований и политических консультаций; соучредителя робо-эдвайзера HUG'S и экс-совладельца инвесткомпании Capital Times Эрика Наймана; соучредителя First Kyiv Investment Club, преподавателя Эдинбургской бизнес-школы Ивана Компана; президента инвестгруппы "Универ" Тараса Козака; финансового аналитика Андрея Шевчишина, а также публичные прогнозы правительства (Министерства финансов, Министерства экономики), Национального банка Украины, Международного валютного фонда.