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Как будет расти экономика Украины в 2025 году: прогнозы аналитиков и чиновников

Украина, Четверг 09 января 2025 13:55
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Как будет расти экономика Украины в 2025 году: прогнозы аналитиков и чиновников Фото: Экономика Украины в 2025 году может вырасти на 3,7% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Кисляк, Александр Белоус

В 2025 году экономический рост в Украине продолжится. Однако он будет медленнее, чем в 2023 и в 2024 годах.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Курс доллара, цены и зарплаты: что ждет экономику Украины в 2025 году и как на нее повлияет война".

Прогнозы банкиров, финансовых аналитиков и правительственных чиновников роста ВВП на 2025 год колеблются от 2,6% до 4,9%.

Среднее значение составляет 3,7% роста валового внутреннего продукта Украины.

Как будет расти экономика Украины в 2025 году: прогнозы аналитиков и чиновников

Как отмечается в материале, главным риском, который будет оставаться с нами в течение ближайшего года и влиять на все сферы жизни, будет война. Из-за войны сохраняются риски потери людей, территорий, производств и связанного с этим уменьшения экономического потенциала. Скорость возвращения экономики к нормальным условиям будет зависеть от характера и продолжительности войны.

Среди других рисков, связанных с войной, - возникновение дополнительных бюджетных потребностей, возможное дополнительное повышение налогов, дальнейшее повреждение инфраструктуры, прежде всего энергетической и портовой, углубление миграции и увеличение дефицита работников на рынке труда, говорится в статье.

В материале были использованы комментарии: инвесткомпании Dragon Capital, инвесткомпании ICU, Ощадбанка, Райффайзен Банка, Института экономических исследований и политических консультаций; соучредителя робо-эдвайзера HUG'S и экс-совладельца инвесткомпании Capital Times Эрика Наймана; соучредителя First Kyiv Investment Club, преподавателя Эдинбургской бизнес-школы Ивана Компана; президента инвестгруппы "Универ" Тараса Козака; финансового аналитика Андрея Шевчишина, а также публичные прогнозы правительства (Министерства финансов, Министерства экономики), Национального банка Украины, Международного валютного фонда.

Напомним, по данным Госстата, экономика Украины упала на 28,8% в первый год войны в 2022 году. В 2023 году экономика выросла на 5,5%.

В 2024 году ожидается рост на уровне 4%. Предварительные данные показывают, что значение будет близко к этой цифре.

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Я делаю все, чтобы завершить эту войну с достоинством в этом году, - Зеленский
Я делаю все, чтобы завершить эту войну с достоинством в этом году, - Зеленский
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Курс доллара, цены и зарплаты: что ждет экономику Украины в 2025 году и как на нее повлияет война
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курс доллара, цены и зарплаты: что ждет экономику Украины в 2025 году и как на нее повлияет война