Как сделать ответы Google Gemini надежнее и качественнее: способ, о котором мало кто знает

ИИ-ассистенты вроде ChatGPT и Gemini до сих пор допускают "галлюцинации" - выдают недостоверную информацию, искажают факты или подстраиваются под запрос без проверки реальности. Несмотря на улучшения, такие случаи продолжают снижать уровень доверия.
О простом способе улучшить ответы Google Gemini рассказывает РБК-Украина со ссылкой на профильное издание Android Authority.
Одним из решений стала настройка Gemini через функцию Сохраненная информация, где можно задать персональные инструкции. Добавление одной простой фразы заметно повысит надёжность ответов: "Каждый ответ должен содержать не менее трёх ссылок на страницы с источниками".
Инструкция вводится один раз в разделе Настройки и справка, Сохраненная информация (в веб-версии) или через меню профиля в мобильном приложении. Gemini запоминает это как базовое правило и прикрепляет ссылки к большинству ответов без повторного запроса.
До активации инструкции ссылки появлялись примерно в 20% случаев. После - в 90%. Отклонения возможны при конфликте с другими правилами, например, "показывать карту" или "отвечать кратко".
При выборе техники Gemini предоставил ссылки на обзоры и характеристики блендера Ninja.
В вопросах настройки системы Home Assistant инструмент помог найти решения, которые обычно скрыты на форумах.
Gemini будет предоставлять ссылки на обзоры и характеристики (фото: Android Authority)
Простая инструкция в Сохраненной информации позволяет:
Решение особенно эффективно при сложных, нетипичных запросах, когда требуется не просто ответ, а подтверждение и дополнительные детали.
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