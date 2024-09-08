Как сделать маммографию в Украине бесплатно: инструкция

"Обследование маммографии включено в Программу медицинских гарантий и бесплатно для пациенток, имеющих направление врача. В частности, для ветеранок", - говорится в сообщении.

Чтобы нужно, чтобы сделать маммографию бесплатно

Для этого необходимо:

иметь направление семейного врача или узкого специалиста, гинеколога или другого врача;

Обратиться в одно из 266 медучреждений, имеющих договор с НСЗУ за пакетом "Маммография".

"По пакету безвозмездными являются консультация врача перед исследованием, анализ проведенных ранее исследований (при наличии), проекционное исследование на цифровом маммографе, описание результатов исследований рентгенологом и результаты обследования", - добавили в НСЗУ.

Важно

Маммографию назначают женщинам после 40 лет. Если пациентка не достигла указанного возраста, врач, усматривающий потребность в исследовании, выписывает соответствующее направление.