Как снижение зарплаты во время войны скажется на будущей пенсии: разъяснение ПФУ

Как отметили в ПФУ, заработная плата человека за каждый месяц учитывается для расчета пенсии через индивидуальный коэффициент зарплаты, определяемый путем сопоставления заработной платы человека со средней зарплатой по Украине в этом месяце.

В прошлом году пенсионный закон был дополнен нормой, согласно которой, если это целесообразно, можно исключать как невыгодные месяцы заработной платы, начисленной в период военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения.

Наряду с этим, возможность исключать при расчете пенсии периоды с небольшим заработком в связи с особым положением была предусмотрена законодательством и ранее - в связи с введением карантина: с месяца его введения в 2020 году и шести календарных месяцев после его завершения.

"То есть месяцы работы во время карантина и военного положения, за которые уплачены взносы, будут учтены в страховой стаж, а невыгодный заработок для расчета пенсии за это время (если коэффициент зарплаты низкий по сравнению с другими месяцами периода) можно не учитывать", - говорится в разъяснении.

Оптимизация заработка

Возможность исключения месяцев с невыгодной заработной платой предусмотрена именно для того, чтобы минимизировать негативное влияние карантина и военного положения на размер пенсии, пояснили в ПФУ.

Такое исключение называют "оптимизацией" заработка. Порядок "оптимизации" заработной платы для расчета пенсии определен статьей 40 закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". При оптимизации можно исключить из подсчета зарплаты периоды до 60 календарных месяцев страхового стажа подряд, но не более 10% продолжительности страхового стажа.

Дополнительно, более 10% продолжительности страхового стажа, может быть исключен заработок за периоды карантина, военного положения, срочной военной службы, обучения, ухода за лицом с инвалидностью I группы или ребенком с инвалидностью, человеком, который по заключению медицинского учреждения нуждается в постоянном постороннем уходе, ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

После проведения "оптимизации" период, за который учитывается заработная плата для расчета пенсии, не может быть менее 60 календарных месяцев, говорится в разъяснении.

Ситуация с работой и зарплатой

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", 59% украинцев почувствовали ухудшение собственного экономического положения за последние полгода, в 35% - оно не изменилось, только 6% почувствовали улучшение.

По данным опроса, 41% работавших до войны работают на своих привычных рабочих местах, 14% - работают частично, 13% - нашли новое место работы. Несмотря на это, 30% опрошенных до сих пор не работают.

Ранее Пенсионный фонд Украины (ПФУ) утвердил показатель официальной средней зарплаты за первый квартал 2023 года. В марте она составила 13423 гривен и выросла за год на 3,1%. В то же время, годовая инфляция в марте составила 21,3%, что означает падение реальной зарплаты примерно на 18%.