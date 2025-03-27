Как изменился рейтинг Зеленского за последние недели: опрос КМИС

По данным последнего опроса, по состоянию на вторую половину марта 2025 года 69% украинцев доверяют Зеленскому, не доверяют - 28%. Баланс доверия-недоверия составляет +41%.

По сравнению с последним опросом КМИС формально все изменения в пределах статистической погрешности. Так, в период 14 февраля - 4 марта 2025 года 67% доверяли президенту, а 29% - не доверяли. Баланс доверия-недоверия составил +38%.

Комментарий КМИС

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, среди украинцев сохраняется достаточно высокое доверие к президенту Зеленскому, а он сам воспринимается как легитимный глава государства.

"Надо понимать, что высокое доверие (и его рост за последний период) прежде всего обусловлены восприятием Зеленского как президента и выразителя интересов Украины и украинцев (и в меньшей степени речь может идти о симпатиях на личностном уровне как к человеку или политику)", - сказал он.

По его словам украинцы осознают экзистенциальную угрозу со стороны России и россиян и именно сопротивление безжалостному врагу является приоритетом №1.

"Обвинения, что Украина сама виновата в нападении России или другие некорректные (мягко говоря) трактовки украинско-российских отношений, болезненно воспринимаются украинской общественностью и мотивируют украинцев к большему единению (и мы видим очередную волну "сплочения вокруг флага" /rally around the flag)", - добавил Грушецкий.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос в течение с 12 по 22 марта 2025 года среди 1326 респондентов.