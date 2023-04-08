Как изменился финансовый рынок Украины за последний месяц: данные НБУ

По данным пресс-службы, из реестров исключено 37 участников рынка небанковских финансовых услуг: 12 финансовых компаний, пять ломбардов, два кредитных союза и пять лизинговых компаний исключены из реестров добровольно, а остальные семь финансовых компаний, пять страховщиков и одна лизинговая компания - принудительно.

По состоянию на 31 марта на небанковском рынке работало 110 страховщиков non-life (в феврале было 115) и 12 life-страховщиков (количество не изменилось), один страховщик со специальным статусом, 171 ломбард (было 176), 157 кредитных союзов (было 15), 89 лизинговых компаний (было 95), 682 финансовые компании (было 701), 58 страховых брокеров (количество не изменилось) и 67 коллекторских компаний (количество не изменилось).

Кроме того, на рынке признано 25 банковских групп (количество не изменилось) и 22 небанковские финансовые группы (количество не изменилось).

На платежном рынке действует 33 платежные системы (было 37), созданные резидентами, учитывая государственные, и 16 международных платежных систем, созданных нерезидентами.