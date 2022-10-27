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Как изменился госдолг Украины с начала года: данные Минфина

Новина українською →
Украина, Четверг 27 октября 2022 14:20
Как изменился госдолг Украины с начала года: данные Минфина Фото: Госдолг Украины с начала года в долларах не изменился (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 30 сентября 2022 года составил 3 587,38 млрд гривен или 98,10 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства финансов.

В сентябре сумма долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 2,62 млрд гривен, а в долларовом эквиваленте на 0,07 млрд долларов.

С начала года госдолг в гривнах вырос на 915,32 млрд гривен или на 34,3%. В то же время, долг в долларах почти не изменился (вырос на 0,14 млрд долларов или на 0,1%).

Основной причиной роста долга с начала года явилась девальвация гривны. Официальный курс доллара по отношению к гривне вырос на 34,1% (с 27,2782 на 31 декабря 2021 года до 36,5686 гривен на сегодняшний день).

Как сообщало РБК-Украина, госдолг Украины за 2021 год вырос на 7,7 млрд долларов. Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 декабря 2021 составил 2 671,83 млрд гривен или 97,95 млрд долларов.

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Министерство финансов Украины
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