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Как изменились зарплаты в Киеве за год и кто теперь больше всех зарабатывает

Как изменилась зарплата в Киеве (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Средняя зарплата в Киеве выросла до 29 тысяч гривен. Это на 21% больше, чем в июне прошлого года. При этом количество вакансий в столице уменьшилось на 9%.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные Work.ua.

У кого больше всего выросли зарплаты

Медиана заработных плат рассчитана по данным более 50 тысяч вакансий, размещенных на Work.ua в Киеве за последние 3 месяца.

Больше всего зарплаты выросли:

  • медиабайер +75%, средняя зарплата - 57 тысяч гривен;
  • директор предприятия +63%, средняя зарплата - 85 тысяч гривен;
  • тим лид +55%, средняя зарплата - 75 тысяч гривен;
  • менеджер по генерации лидов +53%, средняя зарплата - 39 тысяч гривен;
  • начальник отдела кадров +53%, средняя зарплата - 65 тысяч гривен.

Добавим, что в Киеве самые высокие заработки по стране, средняя зарплата здесь больше на 4 тысячи гривен, чем в других регионах. Вместе с тем, в столице больше всего предложений работы с оплатой в пределах 22-30 тысяч гривен в месяц.

Зарплата выросла на 21% за год (скриншот)

Кто больше всего зарабатывает в Киеве

Несмотря на то, что средняя зарплата в Киеве 29 тысяч гривен, здесь можно зарабатывать вдвое больше. Больше всего платят директорам, риэлторам и руководителям отделов продаж.

Самые высокие зарплаты имеют:

  • директор предприятия - 85 тысяч гривен;
  • риэлтор - 75 тысяч гривен;
  • руководитель отдела продаж - 75 тысяч гривен;
  • финансовый директор - 75 тысяч гривен;
  • тим лид - 75 тысяч гривен;
  • директор по маркетингу - 75 тысяч гривен;
  • стоматолог - 65 тысяч гривен;
  • руководитель отдела закупок - 65 тысяч гривен;
  • начальник отдела кадров - 65 000 гривен.

Ниже также приводим среднюю зарплату на самых популярных должностях в Киеве.

Средняя зарплата разных специалистов в Киеве (скриншот)

Читайте также о том, что с начала лета в Украине традиционно увеличивается количество сезонных вакансий. Также растет количество соискателей работы в возрасте до 18 лет.

Ранее мы писали о том, что в первом квартале 2025 года средняя зарплата штатных работников в Украине выросла на 24,1% до 23 460 гривен, по данным Госстата. В сельском хозяйстве зарплата выросла на 42,7% до 21 413 гривен.

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