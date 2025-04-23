Как слить бензин из бака своего авто: три действенных совета

Потребность отобрать из бака машины горючее возникает нечасто, но если необходимость появится, как это сделать? Журналисты РБК-Украина Авто рассказывают по несколько нюансов, без знания которых ничего не получится.

Если говорить об автомобилях, выпущенных в последние лет 15-20, то среди водителей бытует мнение, что отобрать топливо из их баков невозможно. И часто это похоже на правду, ведь на одном авто может быть аж по несколько препятствий для этого.

Однако сообразительные пользователи овладели целым рядом приемов, которые сделали процедуру более-менее доступной даже для малоопытных автомобилистов. Не скажем за первый раз, но после небольшой практики вполне реально слить бензин (дизтопливо) из бака, не пролив ни капли, и главное - не напившись его.

Что нужно, чтобы слить горючее из машины

Правильный шланг. Наиболее универсальный на сегодняшний день вариант - эластичный полиуретановый шланг, прозрачный, с тонкими стенками и внутренним диаметром 8 - 10 мм. Подобные изделия продают "на метр" в хозяйственных магазинах. Такой шланг гибкий ровно настолько, чтобы его можно было, проворачивая, протиснуть даже в очень длинную и кривую заправочную горловину.

Перепад высот. У вас ничего не получится, если канистра, в которую будет вытекать горючее, не будет расположена ниже бензобака. И это часто непросто обеспечить, ведь у многих моделей авто бак расположен максимально низко - под днищем. Подсказки таковы: канистру можно положить на бок, заменить ее сперва другой небольшой емкостью, поставить машину на высокий бордюр, расположив канистру на самой дороге.

Продувка. Это тот момент, который мы никак не можем рекомендовать. Но самый простой способ заставить горючее потечь из бака по шлангу в подставленную емкость - засосать его через свободный конец. При этом важно сделать это коротко и быстро, сразу направив шланг изо рта в канистру - так чтобы не выпить бензина. Но перед тем надо убедиться, что второй конец шланга надежно погрузился в горючее в баке. Чтобы это понять, следует подуть в шланг - и если другой конец полностью погружен, воздух получает ощутимое сопротивление и из бака будет слышно характерное бульканье. Возможно, с первого раза "притопить" конец шланга не получится, так что придется покрутить его и подвигать им вперед-назад.

Борьба с клапаном

Кроме того, что достать шлангом до топлива в баке вам будет мешать кривизна горловины, будет еще одно препятствие - клапан на входе в горловину. В зависимости от года выпуска машины и типа топлива (бензин или дизель) он будет иметь разную конструкцию, следовательно, и открывать его придется по-разному. В самом простом случае для свободного движения шланга лепесток клапана надо чем-то отжать вглубь - обрезком того же шланга, карандашом, отверткой, длинным ключом.

А чтобы открыть клапан горловины на современном дизельном авто, надо иметь пластиковый переходник определенного диаметра - обычно его можно найти в багажнике, ведь он входит в комплект автомобиля.

Имейте в виду, что во многих случаях клапан довольно легко сломать при манипуляциях со шлангом. В первую очередь помните, что нельзя просто тянуть шланг из бака наружу, это надежный способ повредить лепесток клапана - поэтому и надо чем-то дополнительно давить на него.

Вкратце

Выше мы говорили о самом простом способе слить топливо из бака, но он связан с неполезным для здоровья риском напиться бензина/дизеля или надышаться испарениями топлива. Чтобы этого избежать, можно приобрести специальный шланг для перекачки топлива с мини-насосом. Еще один способ требует вмешательства технически подкованных людей, которые смогут расстыковать штатную топливную магистраль машины и подставить под нее канистру.

При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и Motor.