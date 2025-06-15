ua en ru
Вс, 15 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Как не сломаться на собеседовании: советы для тех, кто ищет первую работу

Воскресенье 15 июня 2025 11:40
UA EN RU
Как не сломаться на собеседовании: советы для тех, кто ищет первую работу Как подготовиться к собеседованию при поиске первой работы (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

Поиск первой работы может казаться марафоном, в котором ты еще даже не знаешь, в какой форме должен быть. Страх провала, волнение перед собеседованием, сомнения в себе - все это знакомо каждому, кто только начинает свой путь в профессии. Но этот опыт можно пройти без потерь.

Как пройти первое собеседование и настроиться на успех при поисках первой работы, рассказал для РБК-Украина лайф коуч Виталий Курсик.

Не ищите "работу мечты" с первой попытки

Твоя первая работа - это старт, который откроет тебе двери в совершенно другой этап жизни. И первое, что нужно - найти место, где ты хотя бы поймешь что и к чему, как настроены процессы и попробовать свои силы на практике.

"Помнишь первое свидание? Ладони вспотели, слова путаются, а в голове - микс из волнения и "а что если не понравлюсь?" Поиск первой работы - похожая история. Только здесь еще надо что-то говорить о себе, когда, кажется, говорить не о чем (потому что опыта же нет)", - говорит эксперт.

Он дает несколько советов тем, кто впервые занялся поиском работы и готовится пройти впервые собеседование.

Ты не обязан быть "идеальным кандидатом"

Это миф. Работодатели прекрасно понимают, что ищут человека, который будет учиться и расти, а не "супермена с тремя дипломами и десятилетним опытом" на позицию стажера.

Навыки - это не только диплом

Можешь быстро учиться, умеешь слушать, не боишься вопросов, имеешь структурное мышление - это уже серьезные козыри. Назови это. Покажи это. Не обесценивай.

Твое отношение - это главное

На первой работе важнее, насколько ты мотивирован, чем сколько курсов прошел. Если ты искренне интересуешься сферой, умеешь слушать и не боишься признаться, что чего-то не знаешь - тебя заметят.

Не пытайся быть "удобным" на собеседовании

Будь живым. Спокойным. По возможности - с юмором. Спроси о компании, команде, ожиданиях.

"Да, ты тоже выбираешь - не только тебя выбирают. И собеседование - это диалог, а не устный экзамен", - советует специалист.

Не бойся неуверенности

Большинство новичков переживает, что будет выглядеть непрофессионально. Но на самом деле это и не нужно, поскольку твоя задача - показать свой потенциал.

"Честность и готовность учиться - преимущество для любого работодателя. Не бойся сказать "я не знаю" - честность всегда лучше выдумки", - говорит коуч.

Как рассказать о себе (свое резюме)

Рассказ должен быть простым, четким и без выдуманного опыта. Не было никакой работы - пиши в резюме и рассказывай о волонтерстве, социальных проектах, хобби, которое развивает навыки. Добавляй цифры, примеры, конкретику.

Работай над эмоциями

Тревога и волнение перед собеседованием - это абсолютно нормально. Глубоко дыши. Пропиши в блокноте свои страхи.

"Поговори с друзьями или родителями, преподавателем, наставником, ментором. Не оставайся с этим напряжением наедине", - рекомендует эксперт.

Не сдавайся после неудачи

И главное - не сдавайся после отказов. Отказ - это не ты "недостойный", это значит, что это просто не твоя точка входа. И это не приговор, а часть процесса. Даже опытные специалисты получают десятки отказов.

"Первая работа - не об идеальном старте. А о первом шаге. И да, немного волнения - это нормально. Но если ты уже читаешь эту статью - значит, у тебя есть главное: желание действовать. А значит, с этим точно справишься", - резюмирует Виталий Курсик.

Вас это может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Поиск работы
Новости
РФ потеряла за сутки почти 1200 солдат и много техники, - Генштаб
РФ потеряла за сутки почти 1200 солдат и много техники, - Генштаб
Аналитика
Россия не хочет ни остановки войны, ни даже перемирия, - посол ЕС Матернова
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Россия не хочет ни остановки войны, ни даже перемирия, - посол ЕС Матернова