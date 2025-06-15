Как не сломаться на собеседовании: советы для тех, кто ищет первую работу

Поиск первой работы может казаться марафоном, в котором ты еще даже не знаешь, в какой форме должен быть. Страх провала, волнение перед собеседованием, сомнения в себе - все это знакомо каждому, кто только начинает свой путь в профессии. Но этот опыт можно пройти без потерь.

Как пройти первое собеседование и настроиться на успех при поисках первой работы, рассказал для РБК-Украина лайф коуч Виталий Курсик.

Не ищите "работу мечты" с первой попытки

Твоя первая работа - это старт, который откроет тебе двери в совершенно другой этап жизни. И первое, что нужно - найти место, где ты хотя бы поймешь что и к чему, как настроены процессы и попробовать свои силы на практике.

"Помнишь первое свидание? Ладони вспотели, слова путаются, а в голове - микс из волнения и "а что если не понравлюсь?" Поиск первой работы - похожая история. Только здесь еще надо что-то говорить о себе, когда, кажется, говорить не о чем (потому что опыта же нет)", - говорит эксперт.

Он дает несколько советов тем, кто впервые занялся поиском работы и готовится пройти впервые собеседование.

Ты не обязан быть "идеальным кандидатом"

Это миф. Работодатели прекрасно понимают, что ищут человека, который будет учиться и расти, а не "супермена с тремя дипломами и десятилетним опытом" на позицию стажера.

Навыки - это не только диплом

Можешь быстро учиться, умеешь слушать, не боишься вопросов, имеешь структурное мышление - это уже серьезные козыри. Назови это. Покажи это. Не обесценивай.

Твое отношение - это главное

На первой работе важнее, насколько ты мотивирован, чем сколько курсов прошел. Если ты искренне интересуешься сферой, умеешь слушать и не боишься признаться, что чего-то не знаешь - тебя заметят.

Не пытайся быть "удобным" на собеседовании

Будь живым. Спокойным. По возможности - с юмором. Спроси о компании, команде, ожиданиях.

"Да, ты тоже выбираешь - не только тебя выбирают. И собеседование - это диалог, а не устный экзамен", - советует специалист.

Не бойся неуверенности

Большинство новичков переживает, что будет выглядеть непрофессионально. Но на самом деле это и не нужно, поскольку твоя задача - показать свой потенциал.

"Честность и готовность учиться - преимущество для любого работодателя. Не бойся сказать "я не знаю" - честность всегда лучше выдумки", - говорит коуч.

Как рассказать о себе (свое резюме)

Рассказ должен быть простым, четким и без выдуманного опыта. Не было никакой работы - пиши в резюме и рассказывай о волонтерстве, социальных проектах, хобби, которое развивает навыки. Добавляй цифры, примеры, конкретику.

Работай над эмоциями

Тревога и волнение перед собеседованием - это абсолютно нормально. Глубоко дыши. Пропиши в блокноте свои страхи.

"Поговори с друзьями или родителями, преподавателем, наставником, ментором. Не оставайся с этим напряжением наедине", - рекомендует эксперт.

Не сдавайся после неудачи

И главное - не сдавайся после отказов. Отказ - это не ты "недостойный", это значит, что это просто не твоя точка входа. И это не приговор, а часть процесса. Даже опытные специалисты получают десятки отказов.

"Первая работа - не об идеальном старте. А о первом шаге. И да, немного волнения - это нормально. Но если ты уже читаешь эту статью - значит, у тебя есть главное: желание действовать. А значит, с этим точно справишься", - резюмирует Виталий Курсик.