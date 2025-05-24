Как не испортить бензин: готовим канистру под горючее

Очень часто у автомобилиста "дежурная" канистра на хозяйстве оказывается либо старой и непривлекательной, либо вовсе не канистрой, а освобожденной тарой из-под антифриза, масла, сельскохозяйственной химии или строительных препаратов. Это не хорошо и не плохо, главное, чтобы внутри емкость была чистой.

Случайная канистра: в чем риски

Перед использованием под топливо любой тары ее следует тщательно очистить - независимо от того, остались ли там следы предыдущего содержимого или есть подозрения на последствия длительного хранения. Это особенно актуально для современных автомобилей с топливными системами типа TSI (бензин) и Common Rail (дизель), а также со сложными системами очистки выхлопных газов.

В отличие от старых карбюраторных двигателей, эти технологически продвинутые агрегаты чувствительны к качеству и чистоте топлива и не смогут без последствий "переварить" что-то неподходящее.

Что будет машине от грязного топлива

Хотя конструкторы предусмотрели систему многоуровневой фильтрации на борту авто, обычно они не способны задержать все нежелательные частицы. Через защитные сетки и фильтры могут проникать микроскопические механические примеси и растворенные химические вещества, вызывающие такие проблемы:

Ржавчина в конце концов засорит топливный насос, фильтр или даже трубопроводы. В дизельных двигателях ее микрочастицы могут повредить наиболее дорогостоящий компоненты - форсунки и топливный насос большого давления (ТНВД);

Вода зимой будет замерзать в топливной системе, чем заблокирует фильтры. В худшем случае влага вызовет коррозию отдельных компонентов, чем выведет их из строя;

Химические вещества неизвестного состава, оставленные в таре от предыдущего содержания, могут образовывать осадки на критически важных деталях. При этом, смешавшись с топливом, они могут проникнуть сквозь фильтры. А при высоких температурах они сформируют смолистые отложения в форсунках. Также несгоревшие остатки примесей будут забивать систему очистки выхлопа - катализатор или сажевый фильтр.

Как правильно очистить старую канистру перед использованием

Не всегда мытье канистры будет легким и быстрым, ведь загрязненные стенки из-за узкой горловины трудно очистить механическим способом. Поэтому в большинстве случаев очистка канистры предполагает ее тщательную промывку несколькими видами жидкостей.

Вот эффективные способы:

Промывка топливом. Использование того же горючего, которое планируется заливать, поможет избавиться от наиболее опасных загрязнений. Достаточно залить небольшое количество (около 0,5 - 1,0 л на 10 л объема) и несколько минут энергично встряхивать канистру.

Растворители. Относительно доступные вещества, такие как 646, 647 или уайт-спирит, хорошо справляются со многими видами загрязнений.

Горячая вода со стиральным порошком. Неожиданно эффективный вариант! Вода температурой 40°-45°С помогает очистить емкость без повреждения пластика, особенно от остатков антифриза и других химических веществ.

Горячийпар. Это промышленный метод, который отлично подходит для металлических канистр, обеспечивая глубокую очистку. Если канистра пластиковая, следует быть осторожным, чтобы не повредить ее.

Конечно, часть вышеприведенных операции можно пропустить, если будет видно, что пластик или металл достаточно очистился. Оценивать чистоту стенок сосуда надо как визуально - на внутренних поверхностях не должно быть наслоений, разводов или отдельных капель, так и на ощупь - палец не должен ощущать жирное и липкое.

Как высушить канистру для топлива

Последняя задача после всех этапов очистки - полностью высушить канистру, если вы использовала воду. Ее остатки надо вытряхнуть резкими движениями, но некоторые специфические канистры (от антифриза, жидкостей для мытья стекол, грунтовок и т.д.) имеют такую форму, что полностью слить жидкость через горловину невозможно.

Следовательно, можно позволить мелким каплям влаги испариться естественным способом, оставив канистру открытой на несколько дней в теплом месте. Альтернативный вариант - автохимия: осушитель топливного бака или спирт (медицинский, питьевой или изопропиловый). Порцией порядка 100 граммов канистру следует тщательно прополоскать, а остатки спирта на дне после слива удалить тряпкой или опять же оставить для естественного испарения.

Канистры, которые испортят ваше топливо

Канистры, в которых осталась вода. В принципе влагу из топлива можно будет убрать, но это займет дополнительное время и средства;

Изношенные металлические канистры с признаками ржавчины. Вычистить их полностью невозможно, а через некоторое время коррозия может привести к сквозным отверстиям в металле.

Емкости от строительной грунтовки, которые долго были пустыми. Засохший слой этого вещества сложно удалить - его придется соскребать.

Тару из-под химикатов неизвестного состава. Некоторые соединения не растворяются обычными моющими средствами.

Вкратце

Не стоит заливать топливо в любую тару, ведь после этого оно может натворить вред автомобилю. Если вы не уверены в чистоте имеющейся емкости, лучше приобрести на АЗС новую канистру. Так вы сэкономите средства на возможных дальнейших хлопотах с топливной системой и получите в свое хозяйство надежную тару.

При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и "Autobild Украина".