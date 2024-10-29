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Как собирать грибы безопасно во время войны: советы МВД

Ходить в лес за грибами во время войны нужно осторожно (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

В Министерстве внутренних дел Украины рассказали гражданам, как безопасно ходить в лес и собирать грибы во время войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД Украины в Facebook.

Как ходить в лес и отдыхать безопасно

"Планируете поход за грибами? Помните: простые правила поведения в лесу - залог вашей безопасности", - отметили в министерстве и поделились советами, которые помогут избежать неприятных приключений в лесу и сделают поход за грибами комфортным и безопасным.

Так, прежде чем планировать поход, нужно убедиться, нет ли запрета на посещение лесов в конкретном регионе.

"Леса в запрещенных для посещения зонах могут содержать взрывоопасные предметы", - напомнили в МВД.

Первый шаг к безопасному отдыху в лесу (инфографика: facebook.com/mvs.gov.ua)

Если посещать выбранные локации можно, следует вспомнить о базовых правилах безопасности:

  • перед походом в горы или в лес - ознакомиться с прогнозом погоды
  • выбрать для похода яркую одежду по сезону
  • взять с собой воду и перекус
  • зарядить перед путешествием телефон и взять с собой Power Bank
  • заранее составить и продумать маршрут
  • исследовать (изучить) местность, по которой придется передвигаться
  • сообщить родным о запланированном маршруте и времени возвращения
  • запоминать при передвижении ориентиры: дороги, реки, поля или другие видные объекты
  • использовать во время прогулки систему глобального позиционирования GPS, навигационные приложения или механический компас (которым нужно научиться пользоваться заранее)

Базовые правила безопасности от МВД (инфографика: facebook.com/mvs.gov.ua)

Если же вы, несмотря ни на что, заблудились, главное - не паниковать.

В МВД советуют в таком случае позвонить в экстренные службы по номерам: "101", "102" или "112".

"Берегите заряд телефона и ждите помощи", - подытожили в пресс-службе министерства.

Пост МВД (скриншот: facebook.com/mvs.gov.ua)

Напомним, в последнее время в Украине стало больше случаев, когда люди идут в лес на прогулку, в поход или же за грибами, дезориентируются и теряются. Это не только подвергает опасности их здоровье и жизнь (особенно в условиях существенного снижения температуры воздуха), но и прибавляет работы спасателям.

Так, например, недавно 61-летняя женщина из Ровенской области пошла за грибами и блуждала в лесу на протяжении 9 часов. Спасли ее дубенские патрульные и односельчанин.

Между тем, 26-летний житель Николаевской области вышел в поход из ивано-франковского поселка Ворохта и в результате бродил в горах в течение 10 дней. Нашли туриста специалисты горного поисково-спасательного отделения ГСЧС в урочище Болотин Грунь в Раховском районе Закарпатской области.

А вот в Калушском районе Ивано-Франковской области поход за грибами стоил украинцу жизни. При этом к поисково-спасательной операции были привлечены 13 спасателей, 3 единицы техники, 2 беспилотника и 4 кинолога с собаками.

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