Как собирать грибы безопасно во время войны: советы МВД

Как ходить в лес и отдыхать безопасно

"Планируете поход за грибами? Помните: простые правила поведения в лесу - залог вашей безопасности", - отметили в министерстве и поделились советами, которые помогут избежать неприятных приключений в лесу и сделают поход за грибами комфортным и безопасным.

Так, прежде чем планировать поход, нужно убедиться, нет ли запрета на посещение лесов в конкретном регионе.

"Леса в запрещенных для посещения зонах могут содержать взрывоопасные предметы", - напомнили в МВД.

Первый шаг к безопасному отдыху в лесу (инфографика: facebook.com/mvs.gov.ua)

Если посещать выбранные локации можно, следует вспомнить о базовых правилах безопасности:

перед походом в горы или в лес - ознакомиться с прогнозом погоды

выбрать для похода яркую одежду по сезону

взять с собой воду и перекус

зарядить перед путешествием телефон и взять с собой Power Bank

заранее составить и продумать маршрут

исследовать (изучить) местность, по которой придется передвигаться

сообщить родным о запланированном маршруте и времени возвращения

запоминать при передвижении ориентиры: дороги, реки, поля или другие видные объекты

использовать во время прогулки систему глобального позиционирования GPS, навигационные приложения или механический компас (которым нужно научиться пользоваться заранее)

Базовые правила безопасности от МВД (инфографика: facebook.com/mvs.gov.ua)

Если же вы, несмотря ни на что, заблудились, главное - не паниковать.

В МВД советуют в таком случае позвонить в экстренные службы по номерам: "101", "102" или "112".

"Берегите заряд телефона и ждите помощи", - подытожили в пресс-службе министерства.

Пост МВД (скриншот: facebook.com/mvs.gov.ua)