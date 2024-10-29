Как собирать грибы безопасно во время войны: советы МВД

В Министерстве внутренних дел Украины рассказали гражданам, как безопасно ходить в лес и собирать грибы во время войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД Украины в Facebook.
"Планируете поход за грибами? Помните: простые правила поведения в лесу - залог вашей безопасности", - отметили в министерстве и поделились советами, которые помогут избежать неприятных приключений в лесу и сделают поход за грибами комфортным и безопасным.
Так, прежде чем планировать поход, нужно убедиться, нет ли запрета на посещение лесов в конкретном регионе.
"Леса в запрещенных для посещения зонах могут содержать взрывоопасные предметы", - напомнили в МВД.
Первый шаг к безопасному отдыху в лесу (инфографика: facebook.com/mvs.gov.ua)
Если посещать выбранные локации можно, следует вспомнить о базовых правилах безопасности:
Базовые правила безопасности от МВД (инфографика: facebook.com/mvs.gov.ua)
Если же вы, несмотря ни на что, заблудились, главное - не паниковать.
В МВД советуют в таком случае позвонить в экстренные службы по номерам: "101", "102" или "112".
"Берегите заряд телефона и ждите помощи", - подытожили в пресс-службе министерства.
Пост МВД (скриншот: facebook.com/mvs.gov.ua)
Напомним, в последнее время в Украине стало больше случаев, когда люди идут в лес на прогулку, в поход или же за грибами, дезориентируются и теряются. Это не только подвергает опасности их здоровье и жизнь (особенно в условиях существенного снижения температуры воздуха), но и прибавляет работы спасателям.
Так, например, недавно 61-летняя женщина из Ровенской области пошла за грибами и блуждала в лесу на протяжении 9 часов. Спасли ее дубенские патрульные и односельчанин.
Между тем, 26-летний житель Николаевской области вышел в поход из ивано-франковского поселка Ворохта и в результате бродил в горах в течение 10 дней. Нашли туриста специалисты горного поисково-спасательного отделения ГСЧС в урочище Болотин Грунь в Раховском районе Закарпатской области.
А вот в Калушском районе Ивано-Франковской области поход за грибами стоил украинцу жизни. При этом к поисково-спасательной операции были привлечены 13 спасателей, 3 единицы техники, 2 беспилотника и 4 кинолога с собаками.
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