Как сохранить рабочее место, идя на войну: трудовые права мобилизованных

Мобилизация в Украине набирает обороты, однако вступая в Вооруженные силы некоторые из военнообязанных остаются официально трудоустроенными на "мирных" должностях в фирмах, предприятиях или организациях.

РБК-Украина рассказывает, что украинцам нужно знать о своих трудовых правах и как не потерять рабочее место.

Что говорит законодательство

У некоторых мобилизованных украинцев остаются обязанности на предыдущем месте работы. Однако совмещать военное дело и "мирные" должностные задачи практически нереально. Исходя из этого каждый гражданин должен знать свои трудовые права - чтобы не потерять рабочее место.

Согласно статье 119 Кодекса законов о труде Украины, за работниками, призванными на военную службу во время мобилизации, сохраняется место работы и должность.

Это касается предприятий, учреждений, организаций, фермерских хозяйств или производственных кооперативов - независимо от подчинения и форм собственности.

Таким работникам осуществляется выплата денежного обеспечения на средства Государственного бюджета в соответствии с законом "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Кроме того, работникам, призванным на военную службу, по их желанию и на основании заявления выплачивается денежная компенсация за неиспользованные дни ежегодного отпуска (или дополнительного отпуска).

До 19 июля 2022 года работодатели также должны были выплачивать мобилизованным украинцам средний заработок, однако со временем такое требование было отменено. Следовательно, если у некоторых и остаются зарплаты от гражданских работодателей, то только по инициативе последних (на добровольной основе).

В то же время, согласно статье 40 Кодекса ("Расторжение трудового договора по инициативе работодателя"), трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также срочный трудовой договор до истечения срока его действия могут быть расторгнуты работодателем в случае призыва или мобилизации работодателя - физического лица во время особенного периода.

Важно, что время прохождения военной службы засчитывается гражданам Украины в их:

страховой стаж

стаж работы

стаж работы по специальности

стаж государственной службы

Что делать после того, как вас мобилизовали

Чтобы избежать лишних проблем с работодателем после мобилизации, необходимо оперативно сообщить ему о вашем статусе и предоставить документы, подтверждающие привлечение вас в армию.

Существует практика, когда Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) сами отправляют на рабочее место гражданина справку о мобилизации.

Однако желательно и самому предоставить работодателю соответствующую информацию:

или военный билет с пометкой о призыве на службу

или справку от ТЦК и СП

или выписку из приказа о зачислении в списки воинской части

В то же время работодатель должен выдать вам приказ об освобождении от работы или об освобождение от исполнения обязанностей (что не является увольнением с работы).

Что делать в случае увольнения на фоне мобилизации

Увольнение мобилизованного лица с гражданской должности по инициативе работодателя является нарушением трудового законодательства.

В случае, если трудовые права лица нарушены и увольнение неправомерно, работник вправе обратиться в суд (в месячный срок со дня вручения копии приказа или распоряжения об увольнении) с заявлением о разрешении трудового спора по делам об увольнении.

При подаче в суд искового заявления о возобновлении на работе истцы освобождаются от уплаты судебного сбора - при рассмотрении дела во всех судебных инстанциях.

Поскольку у участников боевых действий практически нет свободного времени, помочь им с иском и представлением в суде могут юристы, оказывающие военным услуги бесплатно или с существенными скидками.

В заключение можно попытаться обратиться в Государственную службу Украины по вопросам труда.