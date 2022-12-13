Как сохранить ментальное здоровье, когда над головой летают ракеты

Истощение и апатия все чаще сопровождают нас в повседневной жизни. Помимо новостей с фронта, от которых жизнь становится похожей на эмоциональные качели, теперь еще и ощущение тревожности обостряется при отключении света. Лозунг — продолжать жить во время войны — кажется теоретическим советом, который не соизмерим с сегодняшними реалиями. Но, несмотря ни на что, жизнь продолжается, поэтому стоит знать, как сохранить психическое здоровье в критических состояниях, которые с нами происходят.

Жить в постоянном напряжении опаснее, чем кажется

В обществе существует мнение, что мы привыкаем к событиям войны, однако это не о нашем ментальном здоровье. Если не заботиться о нем, оно как большой мыльный шар втягивает в себя все, что с нами происходит, а потом трескается. Как следствие — многим из нас нужна помощь специалиста, потому что большинство украинцев принимают решение не обращаться за помощью к психологу, однако есть и те, кто справляется с травматическими событиями самостоятельно.

Это зависит от состояния нашей нервной системы, глубины и продолжительности травматического события, а также среды, в которой мы находимся.

Следует иметь в виду, что столкнувшиеся с травматическим событием имеют высокий риск развития стрессовых расстройств. Но часто складывается и так, что ты живешь в относительной безопасности, имеешь стабильную работу и наладил свой быт во время войны, однако чувствуешь тревожность или апатию к жизни. Это происходит из-за постоянного напряжения в быту, которое впоследствии может вызвать хронический стресс.

Напряжение накапливается и приводит к определенным изменениям в организме, например, нарушает качество сна, увеличивает давление и обостряет давние заболевания, влияет на пищевое поведение и снижает концентрацию внимания и памяти. Есть определенные правила, которые помогут уравновешивать наше психоэмоциональное состояние в быту, даже если нет возможности обратиться за помощью к специалисту. Для этого следуйте нескольким советам:

По возможности не нарушайте график сна.

Пейте больше воды, потому что вода помогает бороться со стрессовыми ситуациями. Вода помогает снизить уровень гормона кортизола, являющегося источником стресса.

Соблюдайте подвижный образ жизни – несколько минут в день занимайтесь зарядкой, йогой, медитацией или выходите на прогулки.

Создайте личное терапевтическое пространство в повседневной жизни - уделяйте время общению с близкими, отмечайте праздники - День рождения, Новый Год и т.д.

Пойте песни или слушайте любимую музыку для улучшения эмоционального состояния. Некоторые могут сказать, что это не ко времени, однако я не соглашусь.

Много лет я работаю в Охматдете с тяжелобольными детьми. Каждую пятницу к нам в больницу приезжает украинская журналистка Соломия Витвицкая со звездами, устраивающими для нас концерт. Этой традиции мы положили начало во время войны, чтобы совместно проводить время. Для нас это очень важный связующий элемент, который означает, что мы не сами, а вместе боремся с врагом. Это усиливает стрессоустойчивость и нейтрализует накопление негативных эмоций.

Не откладывайте заботу о себе на потом

С первых дней полномасштабного вторжения наша больница стала убежищем для тысячи убегающих от войны украинцев. Мы предоставляли консультации, лечение и терапевтические сеансы. В феврале взрослые обращались к нам с острыми травматическими событиями — тревогами за близких, которых не удалось эвакуировать, а дети в разговорах с психологами рассказывали, что бояться, чтобы не умерли их родители. Также боялись потерять свои любимые вещи, дом, в основном это были дети из Мариуполя и Киевской области. С такой массовой травмой потери близких мы встретились впервые, поэтому вместе с коллегами принимали решение, как терапевтировать, как помочь детям и семьям в целом.

На девятый месяц войны запросы изменились: сейчас мы работаем с длительными травматическими событиями, которые проявляются из-за тревожных и депрессивных расстройств.

Такая ситуация случилась с одной из наших пациенток, потерявшей родного отца. Его удерживали в плену, девочка знала его историю пребывания там, а также то, при каких обстоятельствах он погиб. Из-за этого ребенок не мог есть, у него развилась депрессия, а затем анорексия.

Сейчас я часто встречаюсь с подобными историями, поэтому призываю не пренебрегать своим психическим здоровьем, а обратиться к специалисту при малейших признаках депрессивного состояния. Ведь чем быстрее вы обратитесь к психологу, тем качественнее проработаете выход из травматического события.

Конечно не всем, кто стал свидетелем травматических событий, нужна психологическая помощь, у многих из нас организм сам способен справляться со стрессовыми ситуациями. Для этого надо следовать предыдущим советам, а подробнее о том, как заботиться о себе, можете узнать на курсе от украинских психологов "Знать, как помочь". Работая с травмами войны вместе с коллегами-психологами, при поддержке Первой леди Украины, Минздрава и организаций, занимающихся вопросами психического здоровья, записали курс видеолекций для того, чтобы каждый украинец имел возможность даже дистанционно приобщиться к учебе. Зарегистрироваться можно здесь .