Как успокоиться на НМТ, чтобы сдать на "отлично": действенные советы от психолога

Сдача поступительных экзаменов может быть очень тревожным событием для ребенка, особенно если он придает этому большое значение. Однако стресс и лишнее волнение могут только помешать.

Психолог и гештальт-консультант Елена Гержений в интервью РБК-Украина дала эффективные советы по успокоению во время НМТ.

Как не "стрессовать" перед НМТ

Для того чтобы быть более уверенными в своих силах и способностях перед экзаменом, следуйте этим советам:

готовьтесь к экзамену заранее. Составьте план занятий с графиком, что и когда нужно выучить. Это позволит систематизировать материал и распределить время, что, в свою очередь, дисциплинирует и уменьшает уровень тревожности.

проходите пробные варианты НМТ. Мозг меньше "стрессует", когда попадает в знакомые обстоятельства и знает, как поступать.

не пренебрегайте сном, сбалансированным питанием и физическими нагрузками. Это обеспечит физическое и психическое здоровье во время подготовки к экзаменам и снизит уровень стресса в организме.

можно готовиться к НМТ с друзьями, однако в этом случае нужно учитывать индивидуальные особенности

в день экзамена придите заранее, чтобы избежать лишнего стресса из-за задержек, возьмите с собой необходимые документы и приборы, старайтесь оставить тревогу вне комнаты

Как успокоиться во время сдачи НМТ

Елена Гержений говорит, что наши эмоции влияют на тело. Если вы чувствуете тревожность, у вас трясутся руки или ноги, перехватывает дыхание, обратите внимание именно на тело.

Самый эффективный способ - это дышать. По словам Елены, сосредоточенное и сознательное выполнение дыхательных упражнений может сбалансировать дыхание и способствовать успокоению нервной системы.

"Самая известная система называется "Квадратное дыхание". Медленно вдохните, считая до четырех. Задержите дыхание, считая до четырех. Медленно выдохните, также считая до четырех. Сделайте паузу, снова считая до четырех. И повторить сначала", - делится специалист.

Снизить уровень тревожности также помогают упражнения по напряжению и расслаблению мышц. Вам нужно просто максимально напрячься и расслабиться, так повторить несколько раз.

Для родителей, чьи дети сдают НМТ в этом году или уже готовятся, Гержений дает отдельный совет.

"Поддерживайте своих детей в этот не простой период. Хвалите, поощряйте, говорите, что они все смогут и у них все получится. Они так нуждаются в вашей поддержке и похвале. Помните, даже если ребенок не сдаст тесты, это - не конец мира. Это лишь один из этапов вашей жизни", - говорит она.