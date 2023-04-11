Как зарабатывать на Форекс? Несколько простых шагов от экспертов Traders Union

Непростые времена, когда многие потеряли свою стабильную работу, подтолкнули украинцев к поиску альтернативы — надежных и привлекательных способов заработка, которые не требовали бы специального образования, но приносили достойный доход. Одним из таких способов является заработок на международном валютном рынке. Сегодня Форекс становится все более популярным способом улучшить свое материальное состояние не выходя из дома.

Финансовые аналитики Traders Union опубликовали новый материал, в котором подробно рассказали, как зарабатывать на Форекс, что для этого нужно и с чего начать. Также эксперты привели примеры, сколько может заработать трейдер.



В TU отмечают, что возможности для заработка на Форекс не ограничены и зависят от того, сколько усилий и времени готов уделять трейдер, от выбранной им стратегии, уровня знаний и опыта и т. п. Большую роль в торговом успехе на Форекс играет и брокер – специалисты TU подчеркивают, что взаимодействовать следует только с надежной, регулируемой и лицензированной компанией, обладающей хорошей репутацией.

Советы тем, кто хочет зарабатывать на Форекс от экспертов TU

В статье содержится много полезной информации об успешных торговых стратегиях, финансовых рисках, как рассчитать свою потенциальную прибыль и получить стабильный доход. Аналитики дали также несколько советов будущим трейдерам, а именно:

не пренебрегать ролью брокера и выбирать его внимательно и придирчиво;

грамотно управлять депозитом. В частности, не использовать весь депозит и не пользоваться большим кредитным плечом;

не забывать о диверсификации и "не хранить все яйца в одной корзине" - то есть, использовать несколько торговых инструментов одновременно и иметь в своем инвестиционном портфеле разнообразные активы;

уметь создавать правильные прогнозы и развивать свои прогностические навыки с помощью анализа рынков, графиков и таблиц;

быть психологически готовым к возможным неудачам и не позволять трейдингу оказывать существенное влияние на свое эмоциональное состояние. Готовность к риску защищает трейдера от необдуманных решений. Впрочем, относиться к крупным суммам, которые могут "свалиться на голову" неожиданно тоже следует без эйфории и с холодным рассудком. Торговля на Форекс – это серьезное дело, в котором неуместен лишний азарт.

Самые популярные способы заработка на Форекс

В TU назвали несколько популярных способов заработка на международном валютном рынке. Это:

единоличный классический трейдинг;

открытие ПАММ-счетов и доверительное управление;

Форекс-инвестиции)

копитрейдинг (копирование сделок профессионалов), или же социальный трейдинг;

приобретение торговых сигналов;

использование роботов-советников.

Подробнее о каждом из видов заработка можно прочитать на официальном сайте TU. Кстати, интересным способом заработка на финансовых рынках являются бинарные опционы. Для тех, кто не боится рисковать и имеет хорошие прогностические и аналитические навыки, бинарные опционы могут являться методом получить высокую прибыль - до 60%-90% от суммы ставки. Эксперты TU считают наиболее надежным брокером бинарных опционов Pocket Option, обзор которого вы найдете на официальном сайте Traders Union.