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Как заказать доставку украинского паспорта за границу через Укрпочту: детали

Украина, Среда 04 декабря 2024 12:52
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Как заказать доставку украинского паспорта за границу через Укрпочту: детали Фото: Укрпочта снизила стоимость доставки паспортов за границу (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Украинцы за границей теперь могут получить паспорта дешевле и быстрее. Укрпочта снизила стоимость доставки документов в 134 страны до 6 долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на на генерального директора АО "Укрпочта" Игоря Смилянского.

Укрпочта доставит украинские паспорта за границу

Теперь доставка нового украинского паспорта через Укрпочту в 134 страны мира стоит всего 6 долларов + 10 грн НДС. Это значительно дешевле, чем раньше, когда стоимость могла превышать 100 долларов.

Как воспользоваться услугой

Укрпочта создала специальную платформу, которая позволяет заказать доставку паспорта. Оплата производится с использованием электронной марки с QR-кодом.

Чтобы заказать доставку, необходимо:

  • Обратиться в консульство и заказать изготовление заграничного паспорта.
  • Получить номер заказа и выбрать доставку через Укрпочту.
  • Заполнить заявку в личном кабинете на сайте Укрпочты, приложить квитанцию об оплате услуги и отправить документы в консульство.
  • Отслеживать статус доставки по предоставленному трек-номеру.

Что это значит для украинцев за границей

Это решение упрощает получение документов для украинцев, находящихся далеко от Украины. Теперь они могут не только сэкономить деньги, но и получить паспорт быстро и удобно.

Укрпочта обеспечила доступность услуги и создала комфортный процесс, который позволяет избежать лишней бюрократии.

Напомним, что украинские операторы почтовой связи доставляют посылки почти по всему миру. В соседние страны отправления идут в среднем 3 рабочих дня, в западную Европу до 10.

Кроме того, теперь карты monobank можно без комиссии пополнить в любом из 4 500 отделений Укрпочты.

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Укрпочта Паспорт України
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